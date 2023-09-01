الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
عبد اللهيان: موضوع إنتخاب رئيس الجمورية شأن داخلي والقادة اللبنانيون يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى إتفاق لحسم ملف إنتخاب الرئيس
عبد اللهيان: موضوع إنتخاب رئيس الجمورية شأن داخلي والقادة اللبنانيون يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى إتفاق لحسم ملف إنتخاب الرئيس
ذوبان الجليد يكشف عن عظام متسلق بريطاني مفقود في سويسرا منذ 52 عاماً
منوعات
2023-09-01 | 02:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
ذوبان الجليد يكشف عن عظام متسلق بريطاني مفقود في سويسرا منذ 52 عاماً
ذوبان الجليد يكشف عن عظام متسلق بريطاني مفقود في سويسرا منذ 52 عاماً
أعلنت الشرطة السويسرية الخميس أن عظاماً بشرية عُثر عليها العام الماضي في جبال الألب السويسرية هي عظام متسلق بريطاني مفقود منذ أكثر من نصف قرن.
وفي نهاية تموز 1971، أُبلغت الشرطة باختفاء متسلق بريطاني، لكنّ عمليات البحث التي أجريت في المنطقة في ذلك الوقت لم تصل إلى النتيجة المرجوّة.
وفي 3 آب 2022، عثر اثنان من متسلقي الجبال على عظام بشرية عند نهر تشيسينغلتشر الجليدي بالقرب من ساس-في، وهو منتجع جبلي في منطقة الألب في جنوب سويسرا. ومع ذلك، استغرق التعرف على هوية المتسلق أكثر من عام.
وكان على الخبراء فحص ملفات عدة لأشخاص مفقودين. ثم أجروا فحصاً أنثروبولوجياً للعظام.
وأوضحت شرطة كانتون فاليه أنه "من خلال العمل مع متخصصين من الإنتربول في مانشستر وسلطات شرطة اسكتلندا، تمكننا من التواصل مع أحد أفراد الأسرة. وأثبتت المقارنة المباشرة للحمض النووي أن العظام التي عُثر عليها هي عظام المتسلق البريطاني المفقود منذ نهاية تموز 1971".
وجرى التعرف على هوية المتسلق البريطاني رسمياً في 30 آب.
وبسبب الاحترار المناخي، يكشف تراجع الأنهار الجليدية بشكل متزايد عن متسلقي جبال جرى الإبلاغ عن اختفائهم قبل عقود.
وفي نهاية تموز، عُثر على بقايا متسلق جبال ألماني، كان مفقودا منذ عام 1986، في نهر جليدي سويسري آخر.
آخر الأخبار
منوعات
ذوبان
جليد
متسلق
جبال
التالي
اصطياد أضخم تمساح على الإطلاق في ولاية ميسيسيبي...حجمه صادم وشكله مرعب! (فيديو)
نظرات غير لائقة واغتصاب وأكثر من 20 ضحية... اتهامات تطال طبيبا عسكريا أميركيا!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-06-20
دراسة... الأنهر الجليدية في جبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة!
منوعات
2023-06-20
دراسة... الأنهر الجليدية في جبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة!
0
منوعات
2023-08-21
لحظات من الرعب... سقوط قطعة جليدية ضخمة على منزل في اللّيل: "سمعنا انفجاراً"! (صورة)
منوعات
2023-08-21
لحظات من الرعب... سقوط قطعة جليدية ضخمة على منزل في اللّيل: "سمعنا انفجاراً"! (صورة)
0
منوعات
2023-08-13
استمرّت بالتسلق رغم مرورها بجانب جثة مرشد جبلي... وهكذا ردّت أسرع متسلقة لأعلى قمم العالم على الانتقادات!
منوعات
2023-08-13
استمرّت بالتسلق رغم مرورها بجانب جثة مرشد جبلي... وهكذا ردّت أسرع متسلقة لأعلى قمم العالم على الانتقادات!
0
أخبار دولية
2023-08-08
العثور على مهاجر ميتًا في جبال الألب الفرنسية
أخبار دولية
2023-08-08
العثور على مهاجر ميتًا في جبال الألب الفرنسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:13
ما هي الأشياء الأكثر قذارة في منزلك؟
منوعات
06:13
ما هي الأشياء الأكثر قذارة في منزلك؟
0
منوعات
06:08
اغتصبها وضربها وقطع يدها بسكين أمام ابنها ... ابنة الـ28 عاما عاشت 3 أسابيع من التعذيب المرعب على يد زوجها!
منوعات
06:08
اغتصبها وضربها وقطع يدها بسكين أمام ابنها ... ابنة الـ28 عاما عاشت 3 أسابيع من التعذيب المرعب على يد زوجها!
0
منوعات
05:51
الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ53 وسط العائلة والأصدقاء: "إي اليوم الحلو ده!" (صور)
منوعات
05:51
الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ53 وسط العائلة والأصدقاء: "إي اليوم الحلو ده!" (صور)
0
منوعات
05:33
القبض على زوجين بعد اقدامهما على سرقة حقيبة امرأة وسحب أموالها في مارماريس... وهذه التفاصيل!
منوعات
05:33
القبض على زوجين بعد اقدامهما على سرقة حقيبة امرأة وسحب أموالها في مارماريس... وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-08-29
تابعوا نشرة أخبار الظهيرة استثنائيا في الساعة الثانية بعد الظهر
خبر عاجل
2023-08-29
تابعوا نشرة أخبار الظهيرة استثنائيا في الساعة الثانية بعد الظهر
0
أمن وقضاء
2023-01-07
عصابة سرقة منازل في النبطية وجوارها في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2023-01-07
عصابة سرقة منازل في النبطية وجوارها في قبضة شعبة المعلومات
0
أمن وقضاء
2023-08-31
ملف سلامة تابع... زهران: الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي شعيتو تقدمت بطلب تنحي أمام الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت
أمن وقضاء
2023-08-31
ملف سلامة تابع... زهران: الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي شعيتو تقدمت بطلب تنحي أمام الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:27
وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
16:27
وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في طرابلس: "المسرح ثورة"... شعار مهرجان لبنان المسرحي الدولي بمشاركة عربية واسعة
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في طرابلس: "المسرح ثورة"... شعار مهرجان لبنان المسرحي الدولي بمشاركة عربية واسعة
0
السياحة في لبنان
14:01
برنامج "اكتشف لبنان" يُنهي فعالياته في الرملية وإلى لقاء قريب مع الشباب العرب في لبنان
السياحة في لبنان
14:01
برنامج "اكتشف لبنان" يُنهي فعالياته في الرملية وإلى لقاء قريب مع الشباب العرب في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سياحة هوكستين أم سياسة هوكستين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سياحة هوكستين أم سياسة هوكستين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وحسمها ديوان المحاسبة... لمحاكمة INKRIPT جزائياً
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وحسمها ديوان المحاسبة... لمحاكمة INKRIPT جزائياً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:06
ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية
أخبار لبنان
09:06
ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية
2
اقتصاد
02:13
ارتفاع في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
ارتفاع في اسعار المحروقات...
3
امن وقضاء
09:10
معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..
امن وقضاء
09:10
معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..
4
خبر عاجل
11:24
بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"
خبر عاجل
11:24
بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"
5
خبر عاجل
10:42
التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت
خبر عاجل
10:42
التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت
6
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت
7
خبر عاجل
11:26
بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية
خبر عاجل
11:26
بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية
8
منوعات
10:29
عثروا على أحدهما في غرفة نومها... اعتدت جنسياً على توأم في سنّ المراهقة: وعود بالزواج وهذه تفاصيل المداهمة!
منوعات
10:29
عثروا على أحدهما في غرفة نومها... اعتدت جنسياً على توأم في سنّ المراهقة: وعود بالزواج وهذه تفاصيل المداهمة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More