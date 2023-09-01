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اصطياد أضخم تمساح على الإطلاق في ولاية ميسيسيبي...حجمه صادم وشكله مرعب! (فيديو)

منوعات
2023-09-01 | 04:02
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اصطياد أضخم تمساح على الإطلاق في ولاية ميسيسيبي...حجمه صادم وشكله مرعب! (فيديو)
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اصطياد أضخم تمساح على الإطلاق في ولاية ميسيسيبي...حجمه صادم وشكله مرعب! (فيديو)

اصطياد أضخم تمساح على الإطلاق في ولاية ميسيسيبي...حجمه صادم وشكله مرعب! (فيديو)

كان ويل توماس ومجموعته من الصيادين في ولاية ميسيسيبي يحاولون اصطياد تمساح، حيث لم تكن لديهم أي فكرة عن حجمه، بحسب موقع "ذا واشنطن بوست".

 وبعد أكثر من سبع ساعات، وبعد تدمير كل المعدات الموجودة على القارب تقريبًا، وبعدها تم إخراج الحيوان الضخم. 

وهو تمساح ذكر يزن 802.5 رطلاً ويبلغ طوله 14 قدمًا. 

وحطم طوله الرقم القياسي لأطول تمساح تم اصطياده على الإطلاق، وفقاً لإدارة الحياة البرية ومصايد الأسماك والمتنزهات في ميسيسيبي.

وقال توماس، وهو محامٍ يبلغ من العمر 43 عاماً: " لقد كانت حالة فوضى. اذ عندما يكون لديك حيوان يبلغ وزنه 800 رطلاً في نهاية صنارة الصيد، ويبدو وكأنه وحش، فإن الجميع سيصابون بالجنون، ويضخ الأدرينالين أعلى مستوياته".

وأضاف توماس أن الصيادين أطلقوا النار على التمساح في النهاية، بعد أن أحكموا حبل المشنقة حوله وفقًا لقانون الولاية.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن الرقم القياسي السابق لأطول تمساح تم تسجيله في عام 2017 حيث بلغ طوله حوالي 14 قدمًا.
 

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