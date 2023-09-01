الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"ولدت صبيًا ولكن الأطباء غيروا جنسي سرًا بعد أيام من ولادتي" ... اكتشفت الأمر بالصدفة بعمر الـ 22 عامًا وهذه قصتها!

منوعات
2023-09-01 | 04:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;ولدت صبيًا ولكن الأطباء غيروا جنسي سرًا بعد أيام من ولادتي&quot; ... اكتشفت الأمر بالصدفة بعمر الـ 22 عامًا وهذه قصتها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"ولدت صبيًا ولكن الأطباء غيروا جنسي سرًا بعد أيام من ولادتي" ... اكتشفت الأمر بالصدفة بعمر الـ 22 عامًا وهذه قصتها!

"ولدت صبيًا ولكن الأطباء غيروا جنسي سرًا بعد أيام من ولادتي" ... اكتشفت الأمر بالصدفة بعمر الـ 22 عامًا وهذه قصتها!

في عام 1986، ولدت صوفي أوتاواي وهي تعاني من حالة نادرة للغاية تتطلب إجراء عملية جراحية فورية.

وهذه الحالة هي "الإكشاف المذرقي"، الذي يحصل عندما لا تتشكل الأعضاء الموجودة في البطن بشكل صحيح في الرحم، مما يؤدي إلى ولادة أطفال بأعضاء مثل المثانة أو الأمعاء خارج الجسم.

واضطر الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياتها، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وكانت صوفي في الواقع صبيًا، بقضيب صغير تالف، لكن خصيتيه سليمتان.

لكن الأطباء نصحوا والدي صوفي بضرورة إزالة الأعضاء التناسلية الذكرية لطفلهما لتجنب المزيد من المضاعفات.

كان لا بد من تسجيل الطفل في اليوم التالي، مما يعني أنه كان عليهما أن يقررا ما إذا كانا سيضعان علامة ذكر أو أنثى في النموذج.

واتبع والدا صوفي، كارين وجون، نصيحة الجراحين.

وتقول صوفي، وهي امرأة ودودة تبلغ من العمر 37 عاماً، وقد سامحت والديها تماماً على قرارهما: "لقد قيل لهما ألا يخبروني".

وقالت: "نحن قريبون جدًا، على الرغم من أننا مررنا ببعض الأوقات العصيبة في الماضي".

وتغيرت حياة صوفي، التي نشأت في بيفرلي، شرق يورك، عندما كان عمرها 22 عامًا وكانت تزور طبيبها العام لعلاج التهاب اللوزتين.

وروت: "رأيت على شاشة الكمبيوتر أنني أملك كروموسومات XY، وقد تم إخصائي بعد ساعات من الولادة، وتم إجراء شق في مكان المهبل".

وعلى الرغم من أن صوفي انفجرت في وجه والديها في تلك اللحظة، إلا أنها دفنت مشاعرها تجاه الأمر كله حتى بعد 13 عامًا عندما دخلت المستشفى أثناء إغلاق كوفيد، وتم اكتشاف أنها أصيبت بالإنتان الذي انتهى به الأمر في أمعائها.

"لقد مررت بـ 13 عامًا من الإنكار المطلق".

وهذا ما دفعها إلى اتخاذ قرار بالتحدث.

كانت صوفي تدرك بالفعل أن العديد من الأطفال والشباب يتم إعدادهم في أيديولوجية النوع الاجتماعي، وإقناعهم بتناول حاصرات البلوغ، ثم البدء في مسار طبي مدى الحياة.

وأضافت: "في سن الحادية عشرة، عندما اقتربت من سن البلوغ، أعطوني هرمون الاستروجين لأنه لم يكن هناك مبايض، ولا خصيتين لإنتاج هرمون التستوستيرون."

وأردفت: "هذا ما يفعله الأطباء الآن مع الأطفال الذين يرغبون في تغيير جنسهم، حيث يضعونهم على حاصرات."

لقد كانت كذبة عندما قيل لصوفي إنها يجب أن تتناول هرمون الاستروجين مدى الحياة لأن المبيضين قد تم استئصالهما عند الولادة نتيجة للضرر.

وبعد ذلك، أثناء الوباء، وجدت صوفي نفسها في المستشفى مرات عدة، وانهار كل شيء.

وقالت: "لقد ظنوا انني مصابة بعدوى في الكلى، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى سببها... عندما ولدت، قاموا بتشكيل بعض الأعضاء التناسلية الأنثوية... لقد قدمت إلى المستشفى وكان علي أن أخبرهم للمرة الأولى بما حدث لي".

عندما فحصها الأطباء، رأوا أن هناك شيئًا خاطئًا للغاية.

اتضح أن هناك كتلة في بطنها، وهي المهبل– الذي تم إدخاله عندما كانت طفلة – وتركته ليتعفن.

تقول صوفي: "اكتشفت من أمي أنهم أدخلوه عندما كان عمري يومين، وفي أحد الأيام انفجر وعثر عليه في حفاضتي".

وقام الجراحون باستبداله خلال عملية لاحقة، وأغلقوه وتركوه، ولهذا السبب أدى إلى الإنتان بعد سنوات عديدة.

وتقول صوفي: "لم يتم إخبار أحد بأنه تم إعادته".

حتى هذه اللحظة، كانت تعتقد أن الجراح قد أجرى عملية جراحية لإنقاذ حياتها ببساطة - "وهذا ما فعله، لكنه قام أيضًا بالكثير من الأشياء الأخرى التي لم تكن ضرورية".

علاوة على ذلك، فشل الأطباء في القيام بشيء ضروري، وهو معالجة مشاكل المسالك البولية المعقدة التي ابتليت بها صوفي طوال حياتها.

ورأت أنها من خلال التحدث علنًا، قد تكون قادرة على مساعدة أولئك الذين يعتقدون أنهم في الجسد الخطأ.

آخر الأخبار

منوعات

صبيًا

الأطباء

غيروا

ولادتي"

اكتشفت

الأمر

بالصدفة

عامًا

قصتها!

LBCI التالي
أراد أن يصطاد سمكة زرقاء كبيرة فاصطاد وحشاً! (فيديو)
اصطياد أضخم تمساح على الإطلاق في ولاية ميسيسيبي...حجمه صادم وشكله مرعب! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-07

بعمر الـ44 عامًا... بطلة مسلسل "نور" الشهير حامل في طفلها الأول

LBCI
منوعات
2023-08-07

قصة ملهمة لإبنة الــ7 أعوام... ولدت دون أصابع بيدها اليسرى ولكن: "لم تدع شيئاً يقف في طريق طموحها"! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-11

النائب الياس جرادة لـ"الأحد مع ماريو": نحن ضد الاصطفاف وهذه المشهدية هي ترجمة للاصطفاف وموقفي لا يزال واضحا من البداية وكنت قد طرحت أسماء من ضمنها زياد بارود ولكنني لم اقل انني سأنتخب الأربعاء زياد بارود وقد انتخبه ولا زلت في نفس المنهج

LBCI
منوعات
2023-08-29

إغلاق التحقيق في برلين بحق مغني "رامشتاين" المتهم باعتداءات جنسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:13

ما هي الأشياء الأكثر قذارة في منزلك؟

LBCI
منوعات
06:08

اغتصبها وضربها وقطع يدها بسكين أمام ابنها ... ابنة الـ28 عاما عاشت 3 أسابيع من التعذيب المرعب على يد زوجها!

LBCI
منوعات
05:51

الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ53 وسط العائلة والأصدقاء: "إي اليوم الحلو ده!" (صور)

LBCI
منوعات
05:33

القبض على زوجين بعد اقدامهما على سرقة حقيبة امرأة وسحب أموالها في مارماريس... وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-08-29

تابعوا نشرة أخبار الظهيرة استثنائيا في الساعة الثانية بعد الظهر

LBCI
أمن وقضاء
2023-01-07

عصابة سرقة منازل في النبطية وجوارها في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-31

ملف سلامة تابع... زهران: الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي شعيتو تقدمت بطلب تنحي أمام الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:27

وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

في طرابلس: "المسرح ثورة"... شعار مهرجان لبنان المسرحي الدولي بمشاركة عربية واسعة

LBCI
السياحة في لبنان
14:01

برنامج "اكتشف لبنان" يُنهي فعالياته في الرملية وإلى لقاء قريب مع الشباب العرب في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سياحة هوكستين أم سياسة هوكستين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وحسمها ديوان المحاسبة... لمحاكمة INKRIPT جزائياً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:06

ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية

LBCI
اقتصاد
02:13

ارتفاع في اسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
09:10

معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..

LBCI
خبر عاجل
11:24

بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"

LBCI
خبر عاجل
10:42

التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت

LBCI
خبر عاجل
11:26

بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية

LBCI
منوعات
10:29

عثروا على أحدهما في غرفة نومها... اعتدت جنسياً على توأم في سنّ المراهقة: وعود بالزواج وهذه تفاصيل المداهمة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More