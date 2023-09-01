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"ولدت صبيًا ولكن الأطباء غيروا جنسي سرًا بعد أيام من ولادتي" ... اكتشفت الأمر بالصدفة بعمر الـ 22 عامًا وهذه قصتها!

"ولدت صبيًا ولكن الأطباء غيروا جنسي سرًا بعد أيام من ولادتي" ... اكتشفت الأمر بالصدفة بعمر الـ 22 عامًا وهذه قصتها!







وهذه الحالة هي "الإكشاف المذرقي"، الذي يحصل عندما لا تتشكل الأعضاء الموجودة في البطن بشكل صحيح في الرحم، مما يؤدي إلى ولادة أطفال بأعضاء مثل المثانة أو الأمعاء خارج الجسم.



واضطر الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياتها، وفق ما نقل موقع



وكانت صوفي في الواقع صبيًا، بقضيب صغير تالف، لكن خصيتيه سليمتان.



لكن الأطباء نصحوا والدي صوفي بضرورة إزالة الأعضاء التناسلية الذكرية لطفلهما لتجنب المزيد من المضاعفات.



كان لا بد من تسجيل الطفل في اليوم التالي، مما يعني أنه كان عليهما أن يقررا ما إذا كانا سيضعان علامة ذكر أو أنثى في النموذج.



واتبع والدا صوفي، كارين وجون، نصيحة الجراحين.



وتقول صوفي، وهي امرأة ودودة تبلغ من العمر 37 عاماً، وقد سامحت والديها تماماً على قرارهما: "لقد قيل لهما ألا يخبروني".



وقالت: "نحن قريبون جدًا، على الرغم من أننا مررنا ببعض الأوقات العصيبة في الماضي".



وتغيرت حياة صوفي، التي نشأت في بيفرلي، شرق يورك، عندما كان عمرها 22 عامًا وكانت تزور طبيبها العام لعلاج التهاب اللوزتين.



وروت: "رأيت على شاشة الكمبيوتر أنني أملك كروموسومات XY، وقد تم إخصائي بعد ساعات من الولادة، وتم إجراء شق في مكان المهبل".



وعلى الرغم من أن صوفي انفجرت في وجه والديها في تلك اللحظة، إلا أنها دفنت مشاعرها تجاه الأمر كله حتى بعد 13 عامًا عندما دخلت المستشفى أثناء إغلاق كوفيد، وتم اكتشاف أنها أصيبت بالإنتان الذي انتهى به الأمر في أمعائها.



"لقد مررت بـ 13 عامًا من الإنكار المطلق".



وهذا ما دفعها إلى اتخاذ قرار بالتحدث.



كانت صوفي تدرك بالفعل أن العديد من الأطفال والشباب يتم إعدادهم في أيديولوجية النوع الاجتماعي، وإقناعهم بتناول حاصرات البلوغ، ثم البدء في مسار طبي مدى الحياة.



وأضافت: "في سن الحادية عشرة، عندما اقتربت من سن البلوغ، أعطوني هرمون الاستروجين لأنه لم يكن هناك مبايض، ولا خصيتين لإنتاج هرمون التستوستيرون."



وأردفت: "هذا ما يفعله الأطباء الآن مع الأطفال الذين يرغبون في تغيير جنسهم، حيث يضعونهم على حاصرات."



لقد كانت كذبة عندما قيل لصوفي إنها يجب أن تتناول هرمون الاستروجين مدى الحياة لأن المبيضين قد تم استئصالهما عند الولادة نتيجة للضرر.



وبعد ذلك، أثناء الوباء، وجدت صوفي نفسها في المستشفى مرات عدة، وانهار كل شيء.



وقالت: "لقد ظنوا انني مصابة بعدوى في الكلى، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى سببها... عندما ولدت، قاموا بتشكيل بعض الأعضاء التناسلية الأنثوية... لقد قدمت إلى المستشفى وكان علي أن أخبرهم للمرة الأولى بما حدث لي".



عندما فحصها الأطباء، رأوا أن هناك شيئًا خاطئًا للغاية.



اتضح أن هناك كتلة في بطنها، وهي المهبل– الذي تم إدخاله عندما كانت طفلة – وتركته ليتعفن.



تقول صوفي: "اكتشفت من أمي أنهم أدخلوه عندما كان عمري يومين، وفي أحد الأيام انفجر وعثر عليه في حفاضتي".



وقام الجراحون باستبداله خلال عملية لاحقة، وأغلقوه وتركوه، ولهذا السبب أدى إلى الإنتان بعد سنوات عديدة.



وتقول صوفي: "لم يتم إخبار أحد بأنه تم إعادته".



حتى هذه اللحظة، كانت تعتقد أن الجراح قد أجرى عملية جراحية لإنقاذ حياتها ببساطة - "وهذا ما فعله، لكنه قام أيضًا بالكثير من الأشياء الأخرى التي لم تكن ضرورية".



علاوة على ذلك، فشل الأطباء في القيام بشيء ضروري، وهو معالجة مشاكل المسالك البولية المعقدة التي ابتليت بها صوفي طوال حياتها.



ورأت أنها من خلال التحدث علنًا، قد تكون قادرة على مساعدة أولئك الذين يعتقدون أنهم في الجسد الخطأ. في عام 1986، ولدت صوفي أوتاواي وهي تعاني من حالة نادرة للغاية تتطلب إجراء عملية جراحية فورية.وهذه الحالة هي "الإكشاف المذرقي"، الذي يحصل عندما لا تتشكل الأعضاء الموجودة في البطن بشكل صحيح في الرحم، مما يؤدي إلى ولادة أطفال بأعضاء مثل المثانة أو الأمعاء خارج الجسم.واضطر الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياتها، وفق ما نقل موقع ذا صن وكانت صوفي في الواقع صبيًا، بقضيب صغير تالف، لكن خصيتيه سليمتان.لكن الأطباء نصحوا والدي صوفي بضرورة إزالة الأعضاء التناسلية الذكرية لطفلهما لتجنب المزيد من المضاعفات.كان لا بد من تسجيل الطفل في اليوم التالي، مما يعني أنه كان عليهما أن يقررا ما إذا كانا سيضعان علامة ذكر أو أنثى في النموذج.واتبع والدا صوفي، كارين وجون، نصيحة الجراحين.وتقول صوفي، وهي امرأة ودودة تبلغ من العمر 37 عاماً، وقد سامحت والديها تماماً على قرارهما: "لقد قيل لهما ألا يخبروني".وقالت: "نحن قريبون جدًا، على الرغم من أننا مررنا ببعض الأوقات العصيبة في الماضي".وتغيرت حياة صوفي، التي نشأت في بيفرلي، شرق يورك، عندما كان عمرها 22 عامًا وكانت تزور طبيبها العام لعلاج التهاب اللوزتين.وروت: "رأيت على شاشة الكمبيوتر أنني أملك كروموسومات XY، وقد تم إخصائي بعد ساعات من الولادة، وتم إجراء شق في مكان المهبل".وعلى الرغم من أن صوفي انفجرت في وجه والديها في تلك اللحظة، إلا أنها دفنت مشاعرها تجاه الأمر كله حتى بعد 13 عامًا عندما دخلت المستشفى أثناء إغلاق كوفيد، وتم اكتشاف أنها أصيبت بالإنتان الذي انتهى به الأمر في أمعائها."لقد مررت بـ 13 عامًا من الإنكار المطلق".وهذا ما دفعها إلى اتخاذ قرار بالتحدث.كانت صوفي تدرك بالفعل أن العديد من الأطفال والشباب يتم إعدادهم في أيديولوجية النوع الاجتماعي، وإقناعهم بتناول حاصرات البلوغ، ثم البدء في مسار طبي مدى الحياة.وأضافت: "في سن الحادية عشرة، عندما اقتربت من سن البلوغ، أعطوني هرمون الاستروجين لأنه لم يكن هناك مبايض، ولا خصيتين لإنتاج هرمون التستوستيرون."وأردفت: "هذا ما يفعله الأطباء الآن مع الأطفال الذين يرغبون في تغيير جنسهم، حيث يضعونهم على حاصرات."لقد كانت كذبة عندما قيل لصوفي إنها يجب أن تتناول هرمون الاستروجين مدى الحياة لأن المبيضين قد تم استئصالهما عند الولادة نتيجة للضرر.وبعد ذلك، أثناء الوباء، وجدت صوفي نفسها في المستشفى مرات عدة، وانهار كل شيء.وقالت: "لقد ظنوا انني مصابة بعدوى في الكلى، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى سببها... عندما ولدت، قاموا بتشكيل بعض الأعضاء التناسلية الأنثوية... لقد قدمت إلى المستشفى وكان علي أن أخبرهم للمرة الأولى بما حدث لي".عندما فحصها الأطباء، رأوا أن هناك شيئًا خاطئًا للغاية.اتضح أن هناك كتلة في بطنها، وهي المهبل– الذي تم إدخاله عندما كانت طفلة – وتركته ليتعفن.تقول صوفي: "اكتشفت من أمي أنهم أدخلوه عندما كان عمري يومين، وفي أحد الأيام انفجر وعثر عليه في حفاضتي".وقام الجراحون باستبداله خلال عملية لاحقة، وأغلقوه وتركوه، ولهذا السبب أدى إلى الإنتان بعد سنوات عديدة.وتقول صوفي: "لم يتم إخبار أحد بأنه تم إعادته".حتى هذه اللحظة، كانت تعتقد أن الجراح قد أجرى عملية جراحية لإنقاذ حياتها ببساطة - "وهذا ما فعله، لكنه قام أيضًا بالكثير من الأشياء الأخرى التي لم تكن ضرورية".علاوة على ذلك، فشل الأطباء في القيام بشيء ضروري، وهو معالجة مشاكل المسالك البولية المعقدة التي ابتليت بها صوفي طوال حياتها.ورأت أنها من خلال التحدث علنًا، قد تكون قادرة على مساعدة أولئك الذين يعتقدون أنهم في الجسد الخطأ.