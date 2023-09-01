القبض على زوجين بعد اقدامهما على سرقة حقيبة امرأة وسحب أموالها في مارماريس... وهذه التفاصيل!

القبض على زوجين بعد اقدامهما على سرقة حقيبة امرأة وسحب أموالها في مارماريس... وهذه التفاصيل!



ألقت الشرطة التركية القبض على زوجين بريطانيين لقيامهما بسرقة حقيبة يد أحد ضيوف الفندق وسحب مئات الجنيهات من حساب الضحية، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".



وفي التفاصيل، دخل الزوجان الفندق من دون إذن وسرقا حقيبة الامرأة، ثم استخدما بطاقتها الائتمانية في عمليات الشراء.



وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة الزوجين وهما يتسللان إلى الفندق الفاخر في مارماريس بتركيا ويستلقيان على كراسي التشمس. وعندما ذهبت نزيلة أخرى إلى مطعم الفندق، سرق أحدهما حقيبتها وغادر على الفور.



وبحسب وسائل إعلام محلية، ذكرت الشرطة أنه تم إطلاق سراح الرجل البريطاني البالغ من العمر 34 عاما بكفالة بعد استجوابه في مركز الشرطة. ومع ذلك، ورد أن المرأة البريطانية البالغة من العمر 32 عامًا لا تزال رهن الاحتجاز.



كما تم اكتشاف حقيبة اليد المسروقة في غرفة الزوجين بالفندق ومن ثم إعادتها إلى صاحبتها.