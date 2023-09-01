اغتصبها وضربها وقطع يدها بسكين أمام ابنها ... ابنة الـ28 عاما عاشت 3 أسابيع من التعذيب المرعب على يد زوجها!

تعرضت أم روسية للاغتصاب والضرب وقطعت يدها بسكين أمام ابنها البالغ من العمر خمس سنوات خلال "ثلاثة أسابيع" مرعبة من التعذيب على يد زوجها.
وقالت أناستازيا (28 عاما) إن زوجها فلاديسلاف عذبها بشكل مرعب.
كان ابنهما ، البالغ من العمر خمسة أعوام، يشاهد الرسوم المتحركة لكنه رأى كيف قام الرجل الوحشي، 27 عامًا، بقطع يدها اليمنى.
وبحلول الوقت الذي قطع فيه يدها، كان قد أجبرها بالفعل على الاعتراف زوراً بالفيديو بأنها عاهرة، وأن والدتها كانت قوادة، على حد قولها.
كما حلق رأسها. وقالت: "صلعاء ومغطاة بالكدمات والدماء، قلت كل هذا أمام الكاميرا، وتمنيت لو توقف عن ضربي"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
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وكان قطع اليد تتويجا لمحنة اختطاف استمرت ثلاثة أسابيع عندما تم تقييد يديها بسرير في شقة في بيرم، وتعرضت للضرب والاغتصاب مرارا وتكرارا، وفقا لشهادتها.
وأجبرها أن تشاهد فيديو لشابة تدعى مارغريتا غراتشيوفا، والتي قام زوجها الغيور بقطع يدها بفأس، وأخبر أناستازيا أنها ستواجه المصير نفسه.
لكن أناستازيا تمكنت من إخفاء فأسه، فأمرها بالجلوس على الأرض واستخدم سكينا، ليقطع يدها، على حد قولها.
وقالت لكومسومولسكايا برافدا: "جلس ابني في الجهة المقابلة وشاهد الرسوم المتحركة، لذلك حاولت ألا أظهر الألم".
لكن الصبي دخل ورأى اليد ملقاة على الأرض.
واتهم والده: لماذا قطعت يد ماما؟
كذب الرجل: "أنا وماما نلعب، وأنا أصلح ذراع ماما".
لف خرقة على ذراعها ليوقف تدفق الدم، ووضع اليد في كيس، ثم كيسين. قالت إنه يريد التخلص منها حتى لا تجدها الشرطة.
وقال لي: "سوف أتأكد من عدم خياطتها مرة أخرى".
وقالت: "في كل دقيقة كانت حالتي تسوء، وكان كل شيء مغطى بالدماء في كل مكان. طلبت منه أن يسمح لي بالمشي. بدأت يدي تحترق بشدة."
وأضافت: "ذهبت إلى الحمام وطلبت من فلاد أن يفك قطعة القماش، وعلى الفور تدفق الدم مثل النافورة. لقد ألقيت فجأة في العرق، والاهتزاز، بدأت أفقد الوعي.
"حاولت أن أسحب رأسي إلى الخلف لكي أبقى في مستيقظة... حضر لي فلاد الماء، وأخذت رشفات قليلة، لكنني شعرت بارتخاء في ساقي، وسقطت على الأرض، بينما كانت ذراعي معلقة فوق حوض الاستحمام، حيث كان الدم يتدفق."
وأكدت: "كان القابس في مكانه وكان الحمام ممتلئًا بالدم."
اتصل بسيارة إسعاف - ثم هرب مع ابنهما المصاب بصدمة نفسية.
تم اعتقاله في اليوم التالي، وخضع لتحقيق جنائي بتهمة الأذى الجسدي الخطير والاغتصاب.
وأصبحت غراتشيوفا، التي كانت آنذاك أم لطفلين، ناشطة ضد العنف المنزلي ومقدمة برامج تلفزيونية بعد محنتها المروعة في عام 2017.
وتم قطع يديها لكن الأطباء تمكنوا من خياطة إحداهما من الخلف، وتم تركيب طرف صناعي لها في الأخرى.
وحذرت المحكمة من "الحجم المذهل" للعنف ضد المرأة في روسيا.