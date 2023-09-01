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ما هي الأشياء الأكثر قذارة في منزلك؟

ما هي الأشياء الأكثر قذارة في منزلك؟





وحذّرت ديني من أبرز الأشياء أو الأماكن داخل المنزل التي من الممكن أن تجتمع فيها البكتيريا.



وأحد أبرز الأماكن التي يُعتبر تنظيفه ضرورياً، هو غسالة الأواني وما حولها.



وقالت ديني: "إذا لم يتم تنظيفها أو صيانتها بشكل صحيح، ستبدأ روائحها في التصاعد، وتتراكم الأوساخ حول الجوانب. اذاً من المفضّل غسل الجهاز بالماء والصابون".



بالاضافة الى ان الحمامات والستائر تميل إلى تراكم كميات هائلة من الغبار، ويجب مسحها باستمرار.



كما أوصت ديني بعدم استخدام فرش المراحيض أو مقاعد المراحيض الخشبية، لأنها يمكن أن تحمل الجراثيم ويصعب تنظيفها، والماء والبكتيريا من الممكن أن تتسرب الى الخشب.



وأشارت أيضًا إلى أن سجاد المدخل يمكن أن يكون قذرًا كذلك، بسبب أحذية المقيمين والضيوف.



ومن جهة أخرى، أوصت ديني بإضافة غطاء من الخل الأبيض إلى منظف الزجاج لإضافة المزيد من اللمعان عند تنظيف الأسطح أو أنواع معينة من الأثاث.



ونصحت بالتخلص من الأشياء غير الضرورية في المنزل، والتي لا تُستخدم. ليبي ديني هي خبيرة تنظيف تبلغ من العمر 28 عامًا وتعمل في تنظيف المنازل بشكل احترافي لأكثر من عشر سنوات، وفقاً لموقع "فوكس نيوز" وحذّرت ديني من أبرز الأشياء أو الأماكن داخل المنزل التي من الممكن أن تجتمع فيها البكتيريا.وأحد أبرز الأماكن التي يُعتبر تنظيفه ضرورياً، هو غسالة الأواني وما حولها.وقالت ديني: "إذا لم يتم تنظيفها أو صيانتها بشكل صحيح، ستبدأ روائحها في التصاعد، وتتراكم الأوساخ حول الجوانب. اذاً من المفضّل غسل الجهاز بالماء والصابون".بالاضافة الى ان الحمامات والستائر تميل إلى تراكم كميات هائلة من الغبار، ويجب مسحها باستمرار.كما أوصت ديني بعدم استخدام فرش المراحيض أو مقاعد المراحيض الخشبية، لأنها يمكن أن تحمل الجراثيم ويصعب تنظيفها، والماء والبكتيريا من الممكن أن تتسرب الى الخشب.وأشارت أيضًا إلى أن سجاد المدخل يمكن أن يكون قذرًا كذلك، بسبب أحذية المقيمين والضيوف.ومن جهة أخرى، أوصت ديني بإضافة غطاء من الخل الأبيض إلى منظف الزجاج لإضافة المزيد من اللمعان عند تنظيف الأسطح أو أنواع معينة من الأثاث.ونصحت بالتخلص من الأشياء غير الضرورية في المنزل، والتي لا تُستخدم.