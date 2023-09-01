الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مع بلوغها الـ50 عاما... هكذا تبدّلت ملامح الملكة رانيا مع السنوات! (صور)

منوعات
2023-09-01 | 09:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مع بلوغها الـ50 عاما... هكذا تبدّلت ملامح الملكة رانيا مع السنوات! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مع بلوغها الـ50 عاما... هكذا تبدّلت ملامح الملكة رانيا مع السنوات! (صور)

بمناسبة عيد ميلاد زوجة العاهل الأردني الملكة رانيا العبدلله، نشر موقع "سي أن أن" العربي الخميس عددا من الصور القديمة والحديثة لها لاقت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وإلى محبي الملكة رانيا، إليكم بعض المعلومات العامة المُستخرجة من موقعها الرسمي. 
 
وكُتب في الموقع المُخصص للملكة: "وُلدت رانيا الياسين في 31 آب 1970. وبعد حصولها على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك في الأردن ثم عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات".
 
وجاء أيضاً في الموقع "وفي 10 حزيـران عام 1993، تزوجت من الأمير (آنذاك) عبدالله الثاني ابن الحسـين الذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط عام 1999. ورزق جلالتاهما بسمو الأمير الحسين، ولي العهد، والأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

منوعات

الملكة رانيا العبدلله

العاهل الأردني

الملك عبدلله الثاني

الأمير حسين

عيد ميلاد

صور قديمة.

LBCI التالي
نظرات غير لائقة واغتصاب وأكثر من 20 ضحية... اتهامات تطال طبيبا عسكريا أميركيا!
مواقع التراث العالمي حصن الدفاع الأخير عن الأجناس المهددة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:51

الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ53 وسط العائلة والأصدقاء: "إي اليوم الحلو ده!" (صور)

LBCI
فنّ
04:33

أيمن زيدان وحيداً في عيد ميلاده الـ 68: موجعة معاركنا مع هذه الدنيا

LBCI
فنّ
2023-08-31

على يخت فاخر بمناسبة عيد ميلاده.. قبلة ناهد زيدان لزوجها باسل خياط تشعل الانترنت (صور)

LBCI
منوعات
2023-08-30

في حفل عيد ميلاد... العثور على مراهقة توفيت غرقاً في حديقة مائية!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:10

عاد الى الحياة بعد 28 سنة من وفاته دون علمه...والسبب زوجته!

LBCI
منوعات
09:58

كبلته بشريط لاصق وعاملته بوحشية وتركته بلا غذاء... يوتيوبر شهيرة متهمة بإساءة معاملة طفلها وهذا مصيرها!

LBCI
منوعات
08:58

أم متهمة بإطلاق النار على صديق ابنتها وقتله...اليكم السبب!

LBCI
منوعات
07:21

مهرجان التصوير الصحافي "فيزا بور ليماج" يركز على تغير المناخ والمهاجرين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:19

كتب عشرات القصائد منها "نزلت للبحر" و"المستبدة" لكاظم الساهر... رحيل الشاعر الغتائي الكبير كريم العراقي

LBCI
فنّ
2023-07-24

انفصال رشا شربتجي عن زوجها.. هل خبّأت الخبر عاماً كاملاً؟!

LBCI
صحة وتغذية
10:54

هل يؤدي ظهور النمش في الصيف إلى أمراض الجلد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وحسمها ديوان المحاسبة... لمحاكمة INKRIPT جزائياً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان

LBCI
أخبار لبنان
08:04

مولوي أطلق مناقصة المعاينة الميكانيكية: خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:27

وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

في طرابلس: "المسرح ثورة"... شعار مهرجان لبنان المسرحي الدولي بمشاركة عربية واسعة

LBCI
السياحة في لبنان
14:01

برنامج "اكتشف لبنان" يُنهي فعالياته في الرملية وإلى لقاء قريب مع الشباب العرب في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:13

ارتفاع في اسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت

LBCI
حال الطقس
00:43

انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
07:50

لاتفيا مفاجأة بطولة العالم بكرة السلة تطيح بإسبانيا حاملة اللقب بنتيجة ٧٤-٦٩

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة

LBCI
خبر عاجل
06:16

عبد اللهيان: موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية شأن داخلي والقادة اللبنانيون يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى إتفاق لحسم ملف إنتخاب الرئيس

LBCI
صحف اليوم
23:57

مصادر القوات لـ"الجمهورية": قرار بري بالجلسات المتتالية كان يجب حصوله ضمن المهلة الدستورية تجنباً للشغور الرئاسي

LBCI
منوعات
13:30

تضامناً مع مرضها... أمّ ترغم ابنتها المراهقة على حلق شعرها بالكامل وهذا كان ردّ فعل الوالد!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More