مع بلوغها الـ50 عاما... هكذا تبدّلت ملامح الملكة رانيا مع السنوات! (صور)

بمناسبة عيد ميلاد زوجة العاهل الأردني الملكة رانيا العبدلله، نشر موقع " سي أن أن " العربي الخميس عددا من الصور القديمة والحديثة لها لاقت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإلى محبي الملكة رانيا، إليكم بعض المعلومات العامة المُستخرجة من موقعها الرسمي.

وكُتب في الموقع المُخصص للملكة: "وُلدت رانيا الياسين في 31 آب 1970. وبعد حصولها على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك في الأردن ثم عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وجاء أيضاً في الموقع "وفي 10 حزيـران عام 1993، تزوجت من الأمير (آنذاك) عبدالله الثاني ابن الحسـين الذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط عام 1999. ورزق جلالتاهما بسمو الأمير الحسين، ولي العهد، والأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم".