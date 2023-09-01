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كبلته بشريط لاصق وعاملته بوحشية وتركته بلا غذاء... يوتيوبر شهيرة متهمة بإساءة معاملة طفلها وهذا مصيرها!

منوعات
2023-09-01 | 09:58
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كبلته بشريط لاصق وعاملته بوحشية وتركته بلا غذاء... يوتيوبر شهيرة متهمة بإساءة معاملة طفلها وهذا مصيرها!
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كبلته بشريط لاصق وعاملته بوحشية وتركته بلا غذاء... يوتيوبر شهيرة متهمة بإساءة معاملة طفلها وهذا مصيرها!

كبلته بشريط لاصق وعاملته بوحشية وتركته بلا غذاء... يوتيوبر شهيرة متهمة بإساءة معاملة طفلها وهذا مصيرها!

قبضت الشرطة الأميركية على اليوتيوبر الشهيرة روبي فرانكي، بعد أن طلب طفلها المساعدة من أحد الجيران لأنه كان مكبلاً بشريط لاصق.

وكشف سجل الاعتقال أن الطفل هرب من منزل الشريك التجاري لروبي، جودي هيلدبراندت، عبر النافذة، وطلب من الجار الطعام والماء. 

وعندما لاحظ وجود شريط لاصق على كاحلي الطفل ومعصميه، سارع الجار إلى ابلاغ الشرطة على الفور.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية، فإن الجار الذي نبههم وصف الطفل بأنه هزيل ويعاني من سوء التغذية، ومصاب بجروح مفتوحة فيما هناك شريط لاصق حول أطرافه. 

ووصفت الشرطة في مكان الحادث جروح الطفل المجهول الهوية والإهمال وسوء التغذية بأنها "خطيرة" لدرجة أنهم نقلوه إلى مستشفى سانت جورج الإقليمي القريب، بحسب موقع "Page Six".

وبحسب ضباط الشرطة، فقد تم وضع الطفل تحت الرعاية الطبية بسبب تمزقات خطيرة ناجمة عن ربطه بالحبل. 

وأمرت المحكمة باحتجاز روبي بدون كفالة في سجن مقاطعة واشنطن. كما تم القبض على شريكها للاشتباه في إساءة معاملة الأطفال.
 

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