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عاد الى الحياة بعد 28 سنة من وفاته دون علمه...والسبب زوجته!
منوعات
2023-09-01 | 10:10
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عاد الى الحياة بعد 28 سنة من وفاته دون علمه...والسبب زوجته!
عاد الى الحياة بعد 28 سنة من وفاته دون علمه...والسبب زوجته!
أُعلن وفاة رجل سبعيني يُدعى مانويل مارسيانو من منطقة توكانتينز البرازيلية سنة 1995، وذلك بناءً على شهادة زوجته السابقة وشاهدين. فأمضى الـ28 سنة التالية من حياته ميتاً قانونياً.
اذ عانى بعدها مارسيانو من عدم قدرته على الانتخاب بسبب عدم ادراجه في القائمة، وواجه مشكلات في تحصيل راتبه التقاعدي. فاضطر لمراجعة السلطات، ليكتشف حينها أنه متوفي قانونياً منذ 28 عاماً.
وفي 16 آب ألغيت شهادة وفاته بعد معركة قضائية استمرت عامين.
وكان على الرجل توكيل محامٍ للطعن في شهادة الوفاة والحصول على شهادة ميلاد جديدة.
المصدر
.
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