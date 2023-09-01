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لم يكن الرجل غريباً... شابة تتعرض للاعتداء الجنسي في موقف سيارات مركز تسوق!

منوعات
2023-09-01 | 13:43
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لم يكن الرجل غريباً... شابة تتعرض للاعتداء الجنسي في موقف سيارات مركز تسوق!
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لم يكن الرجل غريباً... شابة تتعرض للاعتداء الجنسي في موقف سيارات مركز تسوق!

تعرضت شابة في العشرينات للاعتداء جنسياً في موقف سيارات بمركز تسوق في الصباح الباكر من يوم الخميس.
 
وبحسب المعلومات، تم استدعاء رجال الشرطة فوراً بعد أن أبلغت المرأة عن تعرضها للاغتصاب في هجومٍ مروع في مركز بورنماوث ببريطانيا.
 
وتمكنت الشرطة البريطانية من إلقاء القبض على المُغتصب، البالغ من العمر 37 عاما، في الموقع المذكور، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب.
 
وقامت شرطة دورست بإغلاق موقف السيارات في مركز سوفرين بينما واصلت التحقيق في الجريمة المزعومة.
 
وكشفت التحقيقات أن الرجل الّذي تم استجوابه وقالت القوة إن الرجل الذي يتم استجوابه كان على معرفة مُسبقة بالضحية.
 

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