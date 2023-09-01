مشهد مروع... سمكة تونة "تقتل" نفسها بعد تصويرها بـ"الفلاش"!

في مشهدٍ مروع، ظهرت سمكة تونة تقتل نفسها داخل حوض السمك، بعدما تم استخدام "فلاش" التصوير في الموقع الموجودة فيه.

ووثقت عدسات الكاميرا اللحظة المروعة الّتي قتلت فيها السمكة نفسها، ونُشرت على منصة التواصل الاجتماعي Reddit حيث أثارت جدلاً حول مدى ملاءمة التصوير الفوتوغرافي بالفلاش في المتاحف المائية.

ويمكن رؤية الزائرين وهم يلتقطون صورًا لحوض الأسماك في المعرض المائي المزدحم، الّذي لم يتم الكشف عن اسمه.

وفي التفاصيل، رأى الحاضرون سمكة التونة تسبح وراء الزجاج، لتغوص بعدها فجأةً في قاع الحوض. وقد ترك الحادث المروع الضيوف في حالة صدمة، ويمكن سماع صوت بعضهم وهو يلهث بعد ما شهدوه.

تسبب هذا الحدث المثير للقلق في قيام أحد مستخدمي Reddit بالتعليق على الفيديو، بحجة أنه يجب حظر استخدام التصوير الفوتوغرافي بالفلاش في أحواض السمك، نظرًا لأنه يمكن أن يجعل الأسماك مضطربة وعدوانية.

ويُعرف بأن أحواض السمك تحتوي على شاشات من "الأكريليك"، وهي أسطح عاكسة للغاية يمكن أن تتأثر بالتصوير الفوتوغرافي بالفلاش. يمكن للضوء أن يرتد عن سطح الأكريليك ويخلق انعكاسات في هذه الأنواع من البيئات التي لديها القدرة على إرباك الحيوانات الموجودة بداخلها.