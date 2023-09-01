أُصيب بجنون الارتياب بعد 28 عاما على زواجهما... فوضع جهازاً سرياً لتعقب زوجته المسنة وهكذا فُضح أمره!

استمعت محكمة في بريطانيا إلى أن رجلاً متقاعدًا مصابًا بجنون الارتياب أو Paranoia وضع جهازًا سريًا لتعقب زوجته في سيارتها وقام بمطاردتها أثناء ذهابها لرؤية الأصدقاء والمتاجر والحانات في محاولة لمعرفة ما إذا كانت تخونه أم لا.

وبعد مرور 28 عاما على زواجهما، نظم مايكل ويليام "المكائد" لتعذيب زوجته بليندا، ووصل إلى حدّ تصوير مقاطع فيديو سرية لزوجته وهي تجلس على الأريكة أثناء مشاهدة التلفاز في منزل أحد الأصدقاء.

وقيل للمحكمة إن عامل البناء المتقاعد أطلق حملة مطاردة لمدة ستة أسابيع على زوجته بليندا، وهي مديرة مدرسة متقاعدة، وذلك بعدما قررت الابتعاد عنه في شهر حزيران من هذا العام.

وفي أحد الأيام، تمكنت بليندا من كشف الحقيقة عندما أخبرها أحدهم عن المكائد الّتي نظمها زوجها لتعقبها في جميع الأماكن الّتي تقصدها.

أما بالنسبة لويليام، الذي كان يعيش مع زوجته في منزل تبلغ قيمته 600 ألف جنيه إسترليني في ألتون، هامبشاير ببريطانيا، فقد أظهر لها لاحقًا "الصندوق الأسود" الذي كان يخفيه في صندوق سيارتها، بطريقة "منتصرة ومتعجرفة"، بحسب المعلومات.

وفي محكمة ساوثهامبتون، هامبشاير، اعترف ويليام بتهمة التعقب وحصل على أمر تقييدي يمنعه من إجراء أي اتصال مع زوجته، التي ستصبح بعد معاملات الطلاق "زوجته السابقة".