كسر عنقه أثناء قفزه في حفرة مكعبات رغوية... فوجدته حبيبته في حالة مزرية ويواجه حالياً هذا المصير!

من المرجح أن يُصاب رجل كسر رقبته وأصاب عموده الفقري بجروح خطيرة، بشللٍ رباعي بعد قفزه في حفرة تتضمن مكعبات رغوية شهيرة لألعاب الجمباز والقفز والإسفنجة، داخل مركز ترفيهي بإسبانيا.

وأصيب الشاب، البالغ من العمر 27 عامًا، من بليميا في شمال إسبانيا، بجروحٍ بعد الحادث الذي وقع في مكان للترفيه والألعاب تم افتتاحه حديثًا للبالغين والأطفال في بلدة كولوتو.

وأثناء تواجدهم في المكان المذكور، عثر أصدقاء الشاب وحبيبته عليه فاقدًا للوعي، فاتّصلوا فوراً بخدمات الطوارئ، وفق موقع " ديلي ميل ".

وتم نقل الشاب المصاب بعد ذلك إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، إلا أن الأطباء رجحوا إصابته بالشلل الرباعي، حسبما ذكرت صحيفة La Nueva España de Siero المحلية. وكان عموده الفقري مكسورًا في الفقرة العنقية الثالثة، أو C3، الموجودة في منتصف الرقبة.

وخضع الرجل لعملية جراحية، لكن الفحوصات أظهرت أنه يعاني من إصابة كاملة في الحبل الشوكي، مما قد يجعله غير قادر على تحريك ذراعيه أو ساقيه.

وتعني إصابة الحبل الشوكي الكاملة عدم وجود أي اتصال عصبي أسفل موقع الإصابة، مع فقدان الوظائف الحسية والحركية.