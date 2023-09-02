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"بطولة العالم للمصارعة في المرق"... حدث غريب هدفه جمع الأموال للأعمال الخيرية! (فيديو)

منوعات
2023-09-02 | 03:00
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&quot;بطولة العالم للمصارعة في المرق&quot;... حدث غريب هدفه جمع الأموال للأعمال الخيرية! (فيديو)
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"بطولة العالم للمصارعة في المرق"... حدث غريب هدفه جمع الأموال للأعمال الخيرية! (فيديو)

في حدثٍ فريد من نوعه، أقيمت "بطولة العالم للمصارعة في المرق" بنسختها الـ15 لجمع الأموال للأعمال الخيرية.
 
ويرتدي المشاركين في هذا الحدث الغريب ملابس فاخرة ليتصارعوا في بركة مليئة بالمرق للفوز بلقب البطولة.
 
وشارك عدد كبير جدًا في "مسابقة المصارعة الجامحة والغريبة" في بريطانيا خلال عام 2023.
 
وبحسب الموقع الرسمي للحدث، "يجب على المتسابقين أن يتصارعوا في المرق لمدة دقيقتين". ومع ذلك، فإن قدرتهم على المصارعة ليست هي الأمر الوحيد الذي يتم على أساسه تحديد النتائج. وتبين أنه تم تسجيلهم أيضًا بسبب "الملابس الفاخرة والتأثير الكوميدي والترفيه".
 
ونشر المنظمون مقطع فيديو على يوتيوب يُظهر المشاركين وهم غارقون في المرق أثناء المصارعة مع خصومهم.
 
 

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