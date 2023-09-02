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منزل ملطخ بالدماء من دون جثة يحيّر الشرطة... ما تم اكتشافه صادم وطريف!

منزل ملطخ بالدماء من دون جثة يحير الشرطة... ما تم اكتشافه صادم وطريف!







وأخبر دوران، خبير الطب الشرعي في شرطة تايمز فالي، لصحيفة ديلي ستار كيف تم استدعاء وحدته إلى مسرح الجريمة ليكتشفوا عدم وجود جريمة وتم القفز إلى الاستنتاجات بسهولة.



وفي التفاصيل، عند دخول العقار، صُدم محققو مسرح الجريمة بتناثر الدم في كل مكان، ولكن في الحقيقة هو لم يكن بشريًا ولكنه يخص كلبًا مصابًا.



وقال مدرب المجندين الجدد في الميدان لصحيفة



وتابع: "الأمر كله يتعلق بالرذاذ الشرياني وتناثر الصدمات والتلطيخ، لذا إذا كان لديك توزيع للدم حول مسرح الجريمة، فيمكن أن يأتي خبير ويقوم بالفعل بالكثير من أعمال التفسير ليخبرك بما حدث هناك."



وأوضح دوران: "اعتقدنا أنه ربما يكون تاجر مخدرات أو شخص ما قد اقتحم المنزل وكان هناك دماء في كل مكان... لقد فوجئنا تمامًا بعدم وجود جثة هناك، لذا سلكنا طريقًا لاستدعاء خبير. ثم اكتشفنا في النهاية أنه لم يكن حتى دمًا بشريًا، بل كان دم كلب".



وفسّرأن "لقد أصيب كلب في أنفه ثم أصيب بالذعر وذهب يركض في جميع أنحاء المنزل، وهذا هو سبب وجود الدم في كل مكان، لكن بالطبع لم تكن جريمة في حد ذاتها". تركت شقة ملطخة بالدماء فريق المحققين بموقع الجريمة CSI في حيرة من أمرهم لأنه لم يتم العثور على ضحية في مسرح جريمة تم الإبلاغ عنه - ولكن التفسير قد أصابهم بصدمة طريفة.وأخبر دوران، خبير الطب الشرعي في شرطة تايمز فالي، لصحيفة ديلي ستار كيف تم استدعاء وحدته إلى مسرح الجريمة ليكتشفوا عدم وجود جريمة وتم القفز إلى الاستنتاجات بسهولة.وفي التفاصيل، عند دخول العقار، صُدم محققو مسرح الجريمة بتناثر الدم في كل مكان، ولكن في الحقيقة هو لم يكن بشريًا ولكنه يخص كلبًا مصابًا.وقال مدرب المجندين الجدد في الميدان لصحيفة ديلي ستار : "أحد الأساليب التي نستخدمها تسمى تفسير تناثر الدم. الآن لم يتم تدريب CSIs على القيام بهذا التفسير بأنفسهم ولكننا مدربون على التعرف عليه."وتابع: "الأمر كله يتعلق بالرذاذ الشرياني وتناثر الصدمات والتلطيخ، لذا إذا كان لديك توزيع للدم حول مسرح الجريمة، فيمكن أن يأتي خبير ويقوم بالفعل بالكثير من أعمال التفسير ليخبرك بما حدث هناك."وأوضح دوران: "اعتقدنا أنه ربما يكون تاجر مخدرات أو شخص ما قد اقتحم المنزل وكان هناك دماء في كل مكان... لقد فوجئنا تمامًا بعدم وجود جثة هناك، لذا سلكنا طريقًا لاستدعاء خبير. ثم اكتشفنا في النهاية أنه لم يكن حتى دمًا بشريًا، بل كان دم كلب".وفسّرأن "لقد أصيب كلب في أنفه ثم أصيب بالذعر وذهب يركض في جميع أنحاء المنزل، وهذا هو سبب وجود الدم في كل مكان، لكن بالطبع لم تكن جريمة في حد ذاتها".