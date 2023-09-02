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في مشهد مثير للاشمئزاز... إخراج صرصور حي من أذن امرأة! (فيديو)
منوعات
2023-09-02 | 13:02
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في مشهد مثير للاشمئزاز... إخراج صرصور حي من أذن امرأة! (فيديو)
في مشهد مثير للاشمئزاز... إخراج صرصور حي من أذن امرأة! (فيديو)
في مشهد مثير للاشمئزاز، تم إخراج صرصور حي من أذن امرأة في كولومبيا.
وقالت المرأة، التي لم تذكر اسمها، إنها شعرت وكأن أذنها قد انفجرت للتو، وتجاهلتها باعتبارها شيئًا بسيطًا، ولكن عندما استمر الألم، أخبرت صديقتها أنها شعرت بشيء محاصر بداخلها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتظهر اللقطات الصديق وهو يأخذ ملقطًا إلى أذن المرأة اليسرى في منزل في فيلافيسينسيو، على بعد 78 ميلاً من العاصمة بوغوتا، قبل أن يسحب الحشرة.
ويمكن رؤية الزاحف في المشهد المصور وهو يتلوى بينما يحاول الصديق استخراجه.
وبعد ثوانٍ، تم إخراج الصرصور حيًا من أذنها وهو يحرك أطرافه.
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