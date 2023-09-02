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ساعات مرت على اختفائها في "ظروف مريبة" قبل ظهور الحقيقة... إبنة الـ17 سنة متورطة بجريمة قتل: هل تم العثور عليها؟!

ساعات مرت على اختفائها في "ظروف مريبة" قبل ظهور الحقيقة... إبنة الـ17 سنة متورطة بجريمة قتل: هل تم العثور عليها؟!







واتُّهمت ناتالي نافارو بقتل أرتورو بينا، 21 عاماً، يوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من العثور عليه مقتولاً بالرصاص داخل سيارة في غارلاند بولاية تكساس. وتبحث الشرطة أيضًا عن مشتبه به آخر، هو يوردي مارتينيز، 21 عامًا، فيما يتعلق بجريمة القتل.



وتم إدراج مارتينيز كمشتبه به في اختفاء نافارو عندما صدر إنذار الاختفاء يوم الجمعة، وبعد أن تلقت الشرطة تقارير عن اختفائها في "ظروف مريبة" من مجمع سكني في شرق دالاس في حوالي الساعة 1:30 صباحًا، وفق ما نقل موقع



ولم تقدم شرطة غارلاند مزيدًا من التفاصيل حول الظروف التي أدت إلى اختفاء نافارو واعتقالها، وتقول إنها ما زالت "تحاول معرفة بالضبط" كيف عرف الأفراد الثلاثة بعضهم البعض.

تم اتهام مراهقة من دالاس تبلغ من العمر 17 عامًا بجريمة قتل بعد مرور ساعات فقط على إعلان اختفائها لفترة وجيزة.واتُّهمت ناتالي نافارو بقتل أرتورو بينا، 21 عاماً، يوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من العثور عليه مقتولاً بالرصاص داخل سيارة في غارلاند بولاية تكساس. وتبحث الشرطة أيضًا عن مشتبه به آخر، هو يوردي مارتينيز، 21 عامًا، فيما يتعلق بجريمة القتل.وتم إدراج مارتينيز كمشتبه به في اختفاء نافارو عندما صدر إنذار الاختفاء يوم الجمعة، وبعد أن تلقت الشرطة تقارير عن اختفائها في "ظروف مريبة" من مجمع سكني في شرق دالاس في حوالي الساعة 1:30 صباحًا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ولم تقدم شرطة غارلاند مزيدًا من التفاصيل حول الظروف التي أدت إلى اختفاء نافارو واعتقالها، وتقول إنها ما زالت "تحاول معرفة بالضبط" كيف عرف الأفراد الثلاثة بعضهم البعض.