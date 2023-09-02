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"أنا وأمي نتشارك الأب نفسه"... قصة مأساوية واغتصاب وضرب ولكن النهاية سعيدة؟
منوعات
2023-09-02 | 15:17
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"أنا وأمي نتشارك الأب نفسه"... قصة مأساوية واغتصاب وضرب ولكن النهاية سعيدة؟
"أنا وأمي نتشارك الأب نفسه"... قصة مأساوية واغتصاب وضرب ولكن النهاية سعيدة؟
تحدثت امرأة عن اللحظة المروعة التي اكتشفت فيها أن الرجل الذي كانت تعرفه كجدها والد أمها هو أيضًا والدها البيولوجي، بعد أن اغتصب ابنته وجعلها تحمل.
وعانت لاكيشا ألين، البالغة من العمر 44 عامًا، من لانسينغ بولاية ميشيغان، من طفولة مروعة شهدت خلالها إساءة معاملتها بشكل روتيني من قبل والدتها - التي علمت لاحقًا أنها أختها أيضًا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
والآن، في مقابلة مؤلمة، تحدثت لاكيشا بصراحة عن الإساءة المروعة التي تعرضت لها على يد والدتها، والتي تركتها "تنزف ومصابة بكدمات"، بينما تتذكر أيضًا الاعتداءات الجنسية التي واجهتها من ابن صديق والدتها.
"الظلام" الذي واجهته طوال طفولتها بدأ قبل ولادتها - حيث حملت والدتها بها عندما اغتصب والدها والدتها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها.
وتحدثت لاكيشا، التي أصبحت الآن متحدثة تحفيزية وتستخدم قصتها لمحاولة مساعدة الآخرين، عن الصعوبات التي كان عليها التغلب عليها خلال مقابلة أجريت معها مؤخرًا مع Unfiltered Stories.
وأوضحت أن والدتها التقت بوالدها البيولوجي للمرة الأولى في سن 13 عاما بعد أن تم إرسالها للبقاء معه في الصيف.
وقالت: "لم يكن لديها أي فكرة أن والدها كان شاذًا ويستهوي الأطفال...عندما عادت إلى المنزل ذلك الصيف، كانت حاملاً بي."
وروت كيف تعرضت للاعتداء الجنسي منذ صغرها على يد ابن رجل كانت والدتها تواعده.
حيث قالت: "كان يجالسني ويتحرش بي جنسيًا، ويستخدم الدين للقيام بذلك... كان يخبرني أنني سأذهب إلى الجحيم إذا لم أفعل ذلك أو أنه سيتحرش بأخي الأصغر إذا لم أقم بما يريد. وبعد ذلك كان يرشيني بالطعام كجائزة لأدائي."
وقالت لاكيشا إن الاعتداء الجنسي ظهر في النهاية وتركت والدتها ذلك الرجل، لكنها بدأت بعد ذلك في الانتقال من رجل إلى آخر.
وتذكرت لاكيشا أنها "كانت تترك بمفردها لأيام عدة في كل مرة عندما كانت في الثامنة من عمرها أثناء محاولتها رعاية إخوتها الصغار."
وتابعت: "أفهم الآن أن أمي كانت لا تزال مراهقة عندما اغتصبها والدها، والصدمة التي تحملتها - كانت هي نفسها فتاة صغيرة تتطلع إلى أن تكون محبوبة ولكنها تبحث في جميع الأماكن الخاطئة".
وتابعت: "لقد تحملت الضرب، بعد الضرب، بعد الضرب، بعد الضرب... كانت تضربني بقوة وكثرة لدرجة أن بشرتي كانت تصبح سوداء وزرقاء وأرجوانية... وعندما كبرت في السن، بدأت أفكر: لا أستطيع تحمل هذا بعد الآن... كان لدي الكثير من الغضب في داخلي."
وأكدت لاكيشا أنها لم تكن لديها أي فكرة عن هوية والدها معظم طفولتها، وكانت تحلم بظهوره وإنقاذها.... وعندما اكتشفت الحقيقة من والدتها، أصيبت بالصدمة.
واعترفت لاكيشا بأنها حاولت الانتحار بعد فترة وجيزة، عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، عن طريق تناول زجاجة كاملة من تايلينول بينما كانت في المنزل بمفردها.
لكنها بدأت "تتقيأ بغزارة" وخرجت معظم الحبوب "مجددًا"، وهي تعتقد الآن أن الله ينظر إليها.
"لم يتركني أموت"، قالت: "كان ينبغي لتلك الحبوب أن تقتلني لكنها لم تفعل، أعادني الله".
وتحدثت حول إشكال كبير أدى الى ضرب أمها لها بشدة ذات ليلة، قررت أن تطلب المساعدة. كتبت رسالة إلى معلمتها تصف فيها حالتها وألصقتها تحت كتاب على مكتبها.
ثم تم إحضارها إلى مكتب المدير وتم استدعاء رعاية الأطفال وتم وضعها في دار رعاية في ذلك اليوم، لكنها تعرضت لمزيد من "العنف المنزلي" في منزلها الجديد.
وبعد أيام قليلة من ذهابها للعيش مع العائلة، قالت إنها سمعت والدتها بالتبني تصرخ على الهاتف: "لقد سئمت وتعبت من وصول الشيك في وقت متأخر.. أنا لا أعمل مجانا. يمكنك استعادة هذه الفتاة."
طُلبوا منها أن تحزم أغراضها وأعطيت كيس قمامة لحفظ جميع متعلقاتها، ثم تركتها الأسرة الحاضنة خارج مكتب الرعاية.
وقالت لاكيشا إن حياتها بدأت تتحسن بعد أن تم وضعها مع أسرة حاضنة جديدة كانت أفضل بكثير من الأولى.
لقد انخرطت أيضًا مع دبليو ك. مؤسسة Kellogg، التي "تعمل مع المجتمعات لتهيئة الظروف للأطفال الضعفاء حتى يتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم الكاملة في المدرسة والعمل والحياة".
ووصفت الانضمام إلى المنظمة بأنه "المحفز" للسير على طريق جيد. وسرعان ما أصبحت شغوفة بمساعدة الأطفال الآخرين وبدأت في مشاركة قصتها مع العالم.
وقالت: "أمضيت عيد ميلادي السادس عشر أتحدث أمام حشد كبير، ولن أنسى ذلك أبدًا".
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