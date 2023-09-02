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شاب عشريني اغتصب مسنة ثمانينية ثم ضربها وقطع شفتيها بشفرة... وهذه التفاصيل!

شاب عشريني اغتصب مسنة ثمانينية ثم ضربها وقطع شفتيها بشفرة... وهذه التفاصيل!







وألقت الشرطة القبض على المتهم، الذي تم تحديده على أنه أكاش البالغ من العمر 28 عامًا، فيما يتعلق بالحادث الذي أبلغت عنه رئيسة لجنة دلهي للمرأة (DCW)، سواتي ماليوال، التي استخدمت حسابها على منصة X ، واستفهمت من الشرطة حول الحادث، وفق ما نقل موقع



ووقع الحادث في حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم الجمعة، عندما كانت المرأة المسنة نائمة داخل منزلها.



وتسلل المتهم إلى منزل المرأة واغتصبها. ويُزعم أيضًا أنه قام بضرب المرأة وقطع شفتيها باستخدام شفرة.



وبحسب التفاصيل فإن المرأة المسنة أصيبت بجروح خطيرة في وجهها.





وفي إشعار، طلبت رئيسة DCW أيضًا من شرطة دلهي تزويدها بنسخة من تقرير المعلومات الأول (FIR)، إلى جانب تفاصيل أخرى تتعلق بالقضية.

تعرضت امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا للاغتصاب في منطقة نيتاغي سوبهاش بلايس في دلهي يوم الجمعة.وألقت الشرطة القبض على المتهم، الذي تم تحديده على أنه أكاش البالغ من العمر 28 عامًا، فيما يتعلق بالحادث الذي أبلغت عنه رئيسة لجنة دلهي للمرأة (DCW)، سواتي ماليوال، التي استخدمت حسابها على منصة X ، واستفهمت من الشرطة حول الحادث، وفق ما نقل موقع India Today ووقع الحادث في حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم الجمعة، عندما كانت المرأة المسنة نائمة داخل منزلها.وتسلل المتهم إلى منزل المرأة واغتصبها. ويُزعم أيضًا أنه قام بضرب المرأة وقطع شفتيها باستخدام شفرة.وبحسب التفاصيل فإن المرأة المسنة أصيبت بجروح خطيرة في وجهها.وفي إشعار، طلبت رئيسة DCW أيضًا من شرطة دلهي تزويدها بنسخة من تقرير المعلومات الأول (FIR)، إلى جانب تفاصيل أخرى تتعلق بالقضية.