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قتلها مع جنينها...شرطي يطلق النار على امرأة حامل وهذه القصة الكاملة! (فيديو)
منوعات
2023-09-03 | 04:23
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قتلها مع جنينها...شرطي يطلق النار على امرأة حامل وهذه القصة الكاملة! (فيديو)
قتلها مع جنينها...شرطي يطلق النار على امرأة حامل وهذه القصة الكاملة! (فيديو)
أطلق شرطي تابع لشرطة أوهايو الأميركية النار على امرأة حامل تدعى تاكيا يونغ وتبلغ من العمر 21 عاماً، مما أدى الى وفاتها ووفاة الجنين.
وفي فيديو موثق، يظهر الشرطي وهو يطلق النار على المرأة ذات البشرة الداكنة، وهي أم لولدين، بعدما رفضت مغادرة سيارتها.
ويُزعم أن الشرطي كان يصرخ عليها ويأمرها بالنزول من السيارة مدعياً أنها سرقت شيئاً ما.
وحين رفضت المرأة تنفيذ أوامر الشرطي، وقررت الابتعاد بسيارتها، أطلق عليها الأخير النار عبر الزجاج الأمامي.
والضباط كانوا قد قدموا المساعدة الطبية الللازمة لتاكيا، لكنها توفيت في وقت لاحق مع جنينها الذي كان من المفترض أن يولد في تشرين الثاني.
واعتبرت عائلة الضحية أن وفاة تاكيا كان من الممكن تجنبها، وكانت أيضا إساءة استخدام جسيمة للقوة والسلطة.
المصدر.
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