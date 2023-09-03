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أنهت علاقتها مع صديقتها العزباء بسبب ما فعلته سراً مع زوجها...اليكم ما حصل!

أنهت علاقتها مع صديقتها العزباء بسبب ما فعلته سراً مع زوجها...اليكم ما حصل!





وأدركت أن زوجها، الذي عادةً ما يتجاهل رسائل الأصدقاء، قد ذهب في نزهة مع صديقتها وكلبها أثناء وجودها في العمل، وصُدمت برؤيتهما معًا عندما عادت إلى المنزل.



ورأت صديقتها ترتدي ملابس كاشفة، ومظهرها أنيق أكثر من اللازم. فشككت في دوافعها تجاه زوجها.



وأوضحت المرأة أن صديقتها التي تسكن بالقرب منها كانت قد تعرفت على زوجها وحصلت على رقم هاتفه، وفتحت مجموعة على واتساب مع الزوجين للدردشة.



وتقول ان زوجها لم يُعجب بصديقتها ولم يكن يردّ على المحادثات. لكنها كانت تصرّ دائماً على متابعة الحديث.



وأقدمت السيدة على مواجهة صديقتها، وكان ردّ الأخيرة أنها دائماً ما تخرج مع أزواج صديقاتها ولا تواجه أي مشكلات معهن. فقررت المرأة حينها انهاء صداقتها معها. قطعت امرأة علاقتها مع صديقتها بعد أن شككت في سلوكها تجاه زوجها، حيث اكتشفت أن زوجها هو الرجل المثالي بالنسبة لصديقتها، وذلك بعد أن دعته الأخيرة للنزهة معها وحدهما، وفق موقع "ميرور" وأدركت أن زوجها، الذي عادةً ما يتجاهل رسائل الأصدقاء، قد ذهب في نزهة مع صديقتها وكلبها أثناء وجودها في العمل، وصُدمت برؤيتهما معًا عندما عادت إلى المنزل.ورأت صديقتها ترتدي ملابس كاشفة، ومظهرها أنيق أكثر من اللازم. فشككت في دوافعها تجاه زوجها.وأوضحت المرأة أن صديقتها التي تسكن بالقرب منها كانت قد تعرفت على زوجها وحصلت على رقم هاتفه، وفتحت مجموعة على واتساب مع الزوجين للدردشة.وتقول ان زوجها لم يُعجب بصديقتها ولم يكن يردّ على المحادثات. لكنها كانت تصرّ دائماً على متابعة الحديث.وأقدمت السيدة على مواجهة صديقتها، وكان ردّ الأخيرة أنها دائماً ما تخرج مع أزواج صديقاتها ولا تواجه أي مشكلات معهن. فقررت المرأة حينها انهاء صداقتها معها.