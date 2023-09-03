استجواب امرأة بسبب تصويرها ملصق ضد المثليين...اليكم ما حصل!

قتلها مع جنينها...شرطي يطلق النار على امرأة حامل وهذه القصة الكاملة! (فيديو)

قتلها مع جنينها...شرطي يطلق النار على امرأة حامل وهذه القصة الكاملة! (فيديو)

شاب عشريني اغتصب مسنة ثمانينية ثم ضربها وقطع شفتيها بشفرة... وهذه التفاصيل!