الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Red Bull Car Park Drift
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فورست سيتي مدينة أشباح صينية في ماليزيا قيمتها 100 مليار دولار
منوعات
2023-09-04 | 02:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
فورست سيتي مدينة أشباح صينية في ماليزيا قيمتها 100 مليار دولار
فورست سيتي مدينة أشباح صينية في ماليزيا قيمتها 100 مليار دولار
عند الاقتراب من "فورست سيتي"، المشروع العقاري الضخم بقيمة 100 مليار دولار في ماليزيا الذي تقوده شركة "كانتري غاردن"الصينية العملاقة، يضطر سائقو السيارات إلى الانعطاف بسبب جسر منهار. وفي المدينة المليئة بأشجار النخيل، شوارع وشقق ومحلات تجارية مقفرة.
نجت المدينة التي كانت تستهدف مشترين صينيين من الطبقة المتوسطة حتى الآن من المبيعات المتعثرة، والقيود على العملة الصينية، والإغلاق بسبب الوباء، والغضب العام من نفوذ الصين المتزايد في ماليزيا.
لكن مستقبلها مهدد الآن حيث تواجه المجموعة العقارية المطورة "كانتري غاردن" صعوبات مالية وترزح تحت وطأة ديون هائلة تبلغ 196 مليار دولار.
واعلنت "كانتري غاردن"، التي اعتبرت لفترة طويلة متينة ماليا، في آب خسائر قياسية في النصف الأول من السنة.
وحصلت السبت على مهلة تريحها مؤقتا من ضغط ديونها الطائلة، مع موافقة دائنيها في اللحظة الأخيرة على إعادة جدولة استحقاق حرج مترتب عليها، ما يسمح لها بتفادي التعثر المالي.
لكنها لم تنج تماماً من الخطر، اذ تواجه الأسبوع المقبل استحقاقَي فوائد قروض بقيمة 22,5 مليون دولار لم تسددهما في آب.
وإن عجزت عن تسديدهما، فقد تواجه وضع تعثر مالي مع انقضاء مهلة السماح الممنوحة لها لثلاثين يوما الثلاثاء.
ويؤكد الصيني تشاو بوجيان (29 عاماً) من مقاطعة خنان الذي اشترى شقة من أصل 26 ألفا متاحة في فورست سيتي مقابل نحو 430 ألف دولار قبل خمس سنوات أنه يأمل في "أن تتمكن كانتري غاردن من التغلب على الصعوبات المالية التي تواجهها".
ويشير "إذا لم يأت أي شخص إلى فورست سيتي، فلن نتمكن من القيام بأعمال تجارية هنا".
وأطلق المشروع تحت مبادرة "حزام وطريق" الصينية مع شركة مملوكة جزئيا لسلطان ماليزي نافذ. ويقيم حاليا 9 آلاف شخص في فورست سيتي وهو رقم أدنى بكثير من هدفها لمتمثل بـ700 ألف مقيم.
وخلال النهار، يتنقل عمال البناء في المدينة لكن في الليل يخيم الصمت على الطريق السريع المهجور المؤلف من أربعة مسارات.
ولا يوجد سوى عدة أضواء من النوافذ عند المساء من عشرات الأبراج في المدينة.
في الشارع، واجهات متاجر مغلقة ألصق على بعضها وثائق قضائية تطالب بسداد دفعات مستحقة. بينما تتناثر القمامة على الأرضيات داخلها.
منطقة خاصة
وتقع هذه المدينة على الجانب الآخر من سنغافورة، في ولاية جوهور وكانت إحدى المقامرات الطموحة التي قامت بها الشركة الصينية العملاقة.
وأكد حارس أمن لوكالة فرانس برس أن العديد من المشترين لا يعيشون في هذه المدينة. وقاموا بشراء شقق فيها من أجل الاستثمار.
وفي صالة عرض للمشترين المحتملين، نموذج مكتمل للمدينة المقامة على أربع جزر اصطناعية، وهو أمر بعيد عن وضعها الحالي. ووضعت لافتات بالماندرين والملاي والإنكليزية.
وعارضت الحكومات السابقة منح إقامة للمستثمرين المغتربين، وانتقدت المشروع باعتباره مبنيا للأجانب فقط.
تدخل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لمحاولة إنقاذ مدينة فورست سيتي. واعلن الأسبوع الماضي إنشاء "منطقة مالية خاصة" وامتيازات تشمل معدل ضريبة دخل خاص وتأشيرات دخول متعددة.
لكن يشكك المراقبون في جدوى ذلك.
ويقول برنارد أو، كبير خبراء الاقتصاد في كوفاس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن الضغط على الشركة الصينية لتسديد مستحقات دائنيها "قد يكون له تأثير على قدرتها على استكمال مشاريع عقارية في الخارج".
مدينة أشباح
تبعد المدينة ثلاث ساعات بالسيارة عن العاصمة كوالالمبور وتجذب الزوار لرؤية أبراجها الضخمة أو لشراء الكحول المعفى من الرسوم الجمركية.
جاء دينيش راج رافينداران (32 عاماً) المقيم في سنغافورة من أجل "المشروبات الكحولية".
ويؤكد "لن أبقى هنا، إنها مدينة أشباح. الطريق مظلم وخطير ولا توجد أضواء في الشوارع".
ومعظم الحركة في المدينة تتألف من عمال أجانب- جاء اغلبهم من بنغلادش والنيبال- من أجل حراسة الأبراج أو كنس الطرقات أو صيانة الغابات.
عند شاطىء رملي اصطناعي حيث تأتي العائلات للتنزه تحت أشجار جوز الهند، لافتة تحذر السياح المحتملين من التماسيح.
وعند برج مؤلف من 45 طابقا، يقول مسؤول إن طابقين فقط مشغولان بينما الباقي معروض للبيع.
ويؤكد نورزيواه زامري (30 عاما) من ولاية ملقا "جئت إلى هنا لقضاء عطلة بعد أن شاهدت مقاطع فيديو تيك توك".
وتابع "إذا سألتني إذا كنت سأعيش هنا، فالإجابة هي لا".
منوعات
مدينة
أشباح
الصين
ماليزيا
التالي
يوتيوب عازم على مكافحة المعلومات الطبية المضللة...لكن يثير الجدل
بعد اصابته بـ6 طلقات نارية...مجرم مخضرم يتوسل إلى الله ليغفر له: "أنا آسف على كل ذنوبي!"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:26
الهند تبدأ مناورات عسكرية قرب حدود الصين قبل استضافة قمة العشرين
أخبار دولية
06:26
الهند تبدأ مناورات عسكرية قرب حدود الصين قبل استضافة قمة العشرين
0
أخبار دولية
11:21
وزيرة التجارة الأميركية: الحوار مع الصين "ليس علامة ضعف"
أخبار دولية
11:21
وزيرة التجارة الأميركية: الحوار مع الصين "ليس علامة ضعف"
0
أخبار دولية
08:50
سانا: إغتيال مسؤول في حزب البعث العربي في مدينة نوى في ريف درعا
أخبار دولية
08:50
سانا: إغتيال مسؤول في حزب البعث العربي في مدينة نوى في ريف درعا
0
أخبار دولية
2023-09-02
وفد أسترالي موسع إلى الصين لاستئناف الحوار بشأن تعزيز العلاقات
أخبار دولية
2023-09-02
وفد أسترالي موسع إلى الصين لاستئناف الحوار بشأن تعزيز العلاقات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
05:58
لن تصدقوا المشهد... فيديو مرعب لامرأة ألقتها الرياح أرضا بشكل عنيف! (فيديو)
منوعات
05:58
لن تصدقوا المشهد... فيديو مرعب لامرأة ألقتها الرياح أرضا بشكل عنيف! (فيديو)
0
منوعات
05:33
تركوا ابن الـ3 أعوام بلا مراقبة فعثروا عليه مشنوقا بحبل للقفز... مركز رعاية أطفال بأستراليا يغرّم بمبلغ قياسي وهذا مصير الطفل!
منوعات
05:33
تركوا ابن الـ3 أعوام بلا مراقبة فعثروا عليه مشنوقا بحبل للقفز... مركز رعاية أطفال بأستراليا يغرّم بمبلغ قياسي وهذا مصير الطفل!
0
منوعات
05:00
كادت أن تفقد حياتها...فأنقذها طفلها البالغ من العمر 8 سنوات!
منوعات
05:00
كادت أن تفقد حياتها...فأنقذها طفلها البالغ من العمر 8 سنوات!
0
منوعات
04:36
زفاف يتحول إلى مأتم... مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين بحادث مروع!
منوعات
04:36
زفاف يتحول إلى مأتم... مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين بحادث مروع!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-01
بسبب انعدام ظروف العمل بكرامة... أكثر من مئة قاض يعلنون التوقف عن العمل!
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-01
بسبب انعدام ظروف العمل بكرامة... أكثر من مئة قاض يعلنون التوقف عن العمل!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-01
كوكب شبيه بالأرض مختبئ داخل نظامنا الشمسيّ!
علوم وتكنولوجيا
2023-09-01
كوكب شبيه بالأرض مختبئ داخل نظامنا الشمسيّ!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
نجمة الزمن الجميل ميادة الحناوي تعود إلى بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:53
نجمة الزمن الجميل ميادة الحناوي تعود إلى بيروت
0
آخر الأخبار
2023-04-25
وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان يصل إلى بيروت غداً في زيارة رسمية ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين وحددت له يوم الخميس ثلاثة مواعيد مع كل من بري وميقاتي ووزير الخارجية
آخر الأخبار
2023-04-25
وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان يصل إلى بيروت غداً في زيارة رسمية ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين وحددت له يوم الخميس ثلاثة مواعيد مع كل من بري وميقاتي ووزير الخارجية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
لبنان الثقافة: راجع En Arrière
تقارير نشرة الاخبار
14:23
لبنان الثقافة: راجع En Arrière
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
كركوك قاب قوسين من تفجر إشتباكات... فهل تنجح محاولات التهدئة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:12
كركوك قاب قوسين من تفجر إشتباكات... فهل تنجح محاولات التهدئة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
محاولة تهدئة أميركية بين قسد والعشائر في دير الزور
تقارير نشرة الاخبار
14:07
محاولة تهدئة أميركية بين قسد والعشائر في دير الزور
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مباراة نارية اليوم ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة ... هكذا أتت النتائج
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مباراة نارية اليوم ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة ... هكذا أتت النتائج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
جويا خيرالله بطلة من لبنان كسرت الأرقام العالمية في رياضة رفع الأثقال
تقارير نشرة الاخبار
13:58
جويا خيرالله بطلة من لبنان كسرت الأرقام العالمية في رياضة رفع الأثقال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
نجمة الزمن الجميل ميادة الحناوي تعود إلى بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:53
نجمة الزمن الجميل ميادة الحناوي تعود إلى بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إرث صحفي عمره ١١٠ أعوام في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إرث صحفي عمره ١١٠ أعوام في زغرتا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أدوية زراعية مسرطنة في لبنان... أين هي ومن أدخلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أدوية زراعية مسرطنة في لبنان... أين هي ومن أدخلها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
موجة جديدة من النزوح السوري غير الشرعي إلى لبنان: الهرب من الجوع
تقارير نشرة الاخبار
13:28
موجة جديدة من النزوح السوري غير الشرعي إلى لبنان: الهرب من الجوع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:15
سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بالبيكيني الأحمر (صور)
فنّ
14:15
سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بالبيكيني الأحمر (صور)
2
خبر عاجل
05:41
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها
خبر عاجل
05:41
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها
3
منوعات
12:41
أنهت علاقتها مع صديقتها العزباء بسبب ما فعلته سراً مع زوجها...اليكم ما حصل!
منوعات
12:41
أنهت علاقتها مع صديقتها العزباء بسبب ما فعلته سراً مع زوجها...اليكم ما حصل!
4
منوعات
15:31
بعد اصابته بـ6 طلقات نارية...مجرم مخضرم يتوسل إلى الله ليغفر له: "أنا آسف على كل ذنوبي!"
منوعات
15:31
بعد اصابته بـ6 طلقات نارية...مجرم مخضرم يتوسل إلى الله ليغفر له: "أنا آسف على كل ذنوبي!"
5
خبر عاجل
12:38
جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: قادرون على أخذ البلد إلى بر الخلاص وكل كلمة قلناها نعنيها و"نحن بدنا وفينا" لكننا لسنا في موقع السلطة الآن بل في موقع المعارضة
خبر عاجل
12:38
جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: قادرون على أخذ البلد إلى بر الخلاص وكل كلمة قلناها نعنيها و"نحن بدنا وفينا" لكننا لسنا في موقع السلطة الآن بل في موقع المعارضة
6
حال الطقس
01:25
كتل هوائية حارة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
01:25
كتل هوائية حارة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
7
خبر عاجل
12:11
جعجع خلال قداس شهداء المقاومة : حادثة الياس الحصروني مؤشر للحوار الذي يبشّر به محور الممانعة منذ أشهر وأشهر فيدعونك الى حوار لخنقك وقتلك وخنق قناعاتك وحريتك وفريق الممانعة فريق إجرامي بامتياز
خبر عاجل
12:11
جعجع خلال قداس شهداء المقاومة : حادثة الياس الحصروني مؤشر للحوار الذي يبشّر به محور الممانعة منذ أشهر وأشهر فيدعونك الى حوار لخنقك وقتلك وخنق قناعاتك وحريتك وفريق الممانعة فريق إجرامي بامتياز
8
خبر عاجل
12:26
جعجع: على الرغم من كل ما تقدّم ما زال البعض مصرّا على إجراء صفقات مع حزب الله ولتغطية هذه الصفقات يطرح عناوين جدية مهمة وتضرب مصالح اللبنانيين بالعمق كما صفقة مار مخايل
خبر عاجل
12:26
جعجع: على الرغم من كل ما تقدّم ما زال البعض مصرّا على إجراء صفقات مع حزب الله ولتغطية هذه الصفقات يطرح عناوين جدية مهمة وتضرب مصالح اللبنانيين بالعمق كما صفقة مار مخايل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More