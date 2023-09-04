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خلال حفل الكشف عن جنس المولود... انطلق الدخان الزهري ثم حلت الكارثة وسقط القتيل! (فيديو)
منوعات
2023-09-04 | 03:17
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خلال حفل الكشف عن جنس المولود... انطلق الدخان الزهري ثم حلت الكارثة وسقط القتيل! (فيديو)
خلال حفل الكشف عن جنس المولود... انطلق الدخان الزهري ثم حلت الكارثة وسقط القتيل! (فيديو)
تحول حفل الكشف عن جنس المولود إلى حادث مميت بعد أن هبطت طائرة صغيرة وقتلت الطيار أمام الضيوف المبتهجين - الذين كانوا غافلين عن المأساة التي تكشفت فوق رؤوسهم.
وفي التفاصيل، كان الزوجان السعيدان يحتفلان بحملهما مع العائلة والأصدقاء في سينالوا بالمكسيك، واستأجرا طائرة صغيرة للتحليق وإلقاء مسحوق ملون وردي أو أزرق للإشارة إلى جنس طفلهما.
وعندما اقتربت الطائرة من الأم والأب، اللذين كانا يقفان بجوار لافتة مكتوب عليها "Oh Baby"، أطلقت دخانًا ورديًا، مما يشير إلى أنهما سينجبان ابنة.
واندلعت صيحات الفرح وهتافات الفرح عندما قبّل الزوجان المحبوبان بعضهما تحت البقايا الوردية في الثاني من أيلول، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
لكن في نفس اللحظة، انطلقت طائرة بايبر PA-25-235 Pawnee فجأة إلى الأعلى، ودارت على جانبها حيث انهار أحد جناحيها في الهواء.
واستمرت الطائرة في الخروج عن نطاق السيطرة، متجاوزة أشجار النخيل في خلفية اللحظة المثالية للزوجين في بلدة سان بيدرو، سينالوا.
وقبل أن يدركا المأساة التي وقعت، استمر الزوجان في الاحتضان فيما كان أفراد الأسرة يهنئانهما.
وكان لويس أنجيل ن.، 32 عاما، هو الطيار والشخص الوحيد على متن الطائرة الصغيرة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. وتم العثور عليه ملقى تحت الأنقاض بعد الحادث.
وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي للأسف، وفقًا لشبكة سلامة الطيران.
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