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تقرير صادم حول ايلون ماسك: يتعاطى المخدرات للتعامل مع حياته المجهدة ومشاكل الصحة العقلية... ووالده يرد بقوة: هراء!

منوعات
2023-09-04 | 03:43
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تقرير صادم حول ايلون ماسك: يتعاطى المخدرات للتعامل مع حياته المجهدة ومشاكل الصحة العقلية... ووالده يرد بقوة: هراء!
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تقرير صادم حول ايلون ماسك: يتعاطى المخدرات للتعامل مع حياته المجهدة ومشاكل الصحة العقلية... ووالده يرد بقوة: هراء!

تقرير صادم حول ايلون ماسك: يتعاطى المخدرات للتعامل مع حياته المجهدة ومشاكل الصحة العقلية... ووالده يرد بقوة: هراء!

انتقد والد إيلون ماسك، تقريرًا صادمًا يفيد بأن ابنه يتعاطى المخدرات للتعامل مع حياته المجهدة ومشاكل الصحة العقلية المزعومة.

ووصف السياسي الجنوب إفريقي المتقاعد إيرول ماسك، 77 عامًا، التقرير الذي كتبته مجلة The New Yorker عن ابنه الملياردير التكنولوجي إيلون بأنه " مليء بأخطاء صارخة".

وادعى التحليل المتعمق للرئيس التنفيذي لشركة Tesla أن "سلوك ماسك غير المنتظم" مرتبط بـ "جهوده في العلاج الذاتي" أثناء تعامله مع "الضغط المستمر" الذي يجعل حياته ببساطة "مملة"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقال إيرول ماسك أيضًا إنه عندما شارك ابنه في برنامج جو روغان ودخن الحشيش بشكل سيئ السمعة، لم يتعاطى المخدرات إلا لأنه لا يريد أن يبدو "رجعيا".

وعند سؤاله عن المقال، قال إيرول لصحيفة يو إس صن: "إنها مهمة مثيرة للقلق للغاية بالنسبة لإيلون، ومليئة بالأخطاء الصارخة.

وأضاف: "ومع مراعاة نفس التدقيق، فإن 99.9% ممن ينظرون إلى "إيلون" في ضوء هذه المقالة سيتم إدانتهم بشكل مباشر باعتباره خطرًا على المجتمع."

وتابع: "نحن أشخاص لا نستطيع تحمل الكحول، ونكره التدخين تمامًا، ونكره الأدوية تمامًا تقريبًا، بما في ذلك المخدرات من أي نوع."

وبالإضافة إلى وصف التقرير بأنه "هراء من الأعلى إلى الأسفل"، أضاف الأب: "إن أمر جو روغان أفقد إيلون توازنه".
 

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