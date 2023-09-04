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زفاف يتحول إلى مأتم... مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين بحادث مروع!
منوعات
2023-09-04 | 04:36
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زفاف يتحول إلى مأتم... مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين بحادث مروع!
زفاف يتحول إلى مأتم... مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين بحادث مروع!
قتل 6 أشخاص وأصيب 43 آخرون في حادث سير مروّع، صباح يوم السبت، أثناء توجههم إلى حفل زفاف في دنيزلي بتركيا.
وفي التفاصيل، انحرفت شاحنة كبيرة محملة بالرمال واصطدمت بالحافلة التي تقل الركاب، مما جعلها تتدلى بشكل خطير بالقرب من حافة منحدر، وفقاً
لموقع "ذا صن"
.
وهرعت الشرطة ورجال الإطفاء وطواقم الإسعاف إلى مكان الحادث حيث تم الكشف عن احتمال الحاجة إلى تحليل بصمات الأصابع لتحديد هوية القتلى.
ومن جهته، قال متحدث باسم مكتب المدعي العام في دنيزلي: "توفي 6 أشخاص كانوا على متن الحافلة وعلى الفور بدأ التحقيق في الحادث وتم تكليف اثنين من المدعين العامين".
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