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تركوا ابن الـ3 أعوام بلا مراقبة فعثروا عليه مشنوقا بحبل للقفز... مركز رعاية أطفال بأستراليا يغرّم بمبلغ قياسي وهذا مصير الطفل!
منوعات
2023-09-04 | 05:33
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تركوا ابن الـ3 أعوام بلا مراقبة فعثروا عليه مشنوقا بحبل للقفز... مركز رعاية أطفال بأستراليا يغرّم بمبلغ قياسي وهذا مصير الطفل!
تركوا ابن الـ3 أعوام بلا مراقبة فعثروا عليه مشنوقا بحبل للقفز... مركز رعاية أطفال بأستراليا يغرّم بمبلغ قياسي وهذا مصير الطفل!
تم فرض غرامات قياسية على مركز للرعاية بالأطفال بقيمة 90 ألف دولار بعد العثور على طفل فاقد للوعي وحبل للقفز ملفوف حول رقبته.
وغرمت المحكمة الإدارية لولاية غرب أستراليا، شركة رعاية الأطفال، شركة G8 Education، في أعقاب الحادث الذي وقع في 8 أيلول 2022، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي التفاصيل، فقد تم ترك طفلين موقتًا دون إشراف في Learning Sanctuary في King's Square، بيرث.
وعندما عاد الموظفون بعد 14 دقيقة، تم العثور على أحد الأطفال معلقًا بحبل القفز بعد أن تشابك حول رقبته أثناء لعبه بإحدى الألعاب.
وكان الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات غير مستجيب واحتاج إلى 18 ضغطة على الصدر قبل أن ينقل إلى المستشفى.
ومن المفهوم أن الطفل قد تعافى ولكن الأسرة مهتزة للغاية لدرجة أنها لا تستطيع التحدث علنًا.
وتم فرض غرامتين على شركة G8 Education بقيمة 50 ألف دولار و40 ألف دولار، وهي الأكبر من نوعها على الإطلاق في أستراليا.
وقالت وزيرة خدمات المجتمع في غرب أستراليا، سابين وينتون، إن حجم الغرامة يبعث برسالة إلى مراكز رعاية الأطفال في جميع أنحاء الولاية.
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