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ابنة الـ10 أشهر عانت من الورم في معدتها فاكتشف الأطباء المفاجأة... حملت بتوأمها وهذا ما حصل!

ابنة الـ10 أشهر عانت من الورم في معدتها فاكتشف الأطباء المفاجأة... حملت بتوأمها وهذا ما حصل!











وفي التفاصيل، توصل المسعفون إلى هذا الاكتشاف الغريب أثناء إجراء عملية جراحية للطفلة، التي تبلغ من العمر 10 أشهر، بهدف إزالة الورم في بطنها، لكنهم اندهشوا عندما اكتشفوا أن النمو الموجود كان في الواقع توأمها، وفقاً



وهذه الحالة الاستثنائية، المعروفة باسم جنين داخل جنين، تركت الجراحين في مستشفى بمدينة صديق أباد في باكستان في حالة ذهول.



وأوضح الأطباء أن الطفلة دخلت إلى المستشفى في البداية لتلقي العلاج بعد أن عانت من آلام شديدة في البطن.



وبعد خضوعها لفحص بالموجات فوق الصوتية، اعتقد الأطباء أنهم اكتشفوا وجود ورم في معدتها، ليتبين في ما بعد أن توأمها ينمو داخل بطنها.



وسرعان ما نقلت الرضيعة إلى غرفة العمليات، حيث قام جراح الأطفال بإزالة النمو غير العادي من جسمها.



ووفقا لتقرير صادر عن المجلة الطبية البريطانية، تشير التقديرات إلى أن هذه الحالة قد تؤثر على واحد فقط من كل 500 ألف شخص. أصيب الأطباء، الذين يعالجون طفلة تعاني من آلام في المعدة في الباكستان، بالذهول عندما اكتشفوا أن توأمها موجود داخل بطنها.وفي التفاصيل، توصل المسعفون إلى هذا الاكتشاف الغريب أثناء إجراء عملية جراحية للطفلة، التي تبلغ من العمر 10 أشهر، بهدف إزالة الورم في بطنها، لكنهم اندهشوا عندما اكتشفوا أن النمو الموجود كان في الواقع توأمها، وفقاً لصحيفة "ذا صن" وهذه الحالة الاستثنائية، المعروفة باسم جنين داخل جنين، تركت الجراحين في مستشفى بمدينة صديق أباد في باكستان في حالة ذهول.وأوضح الأطباء أن الطفلة دخلت إلى المستشفى في البداية لتلقي العلاج بعد أن عانت من آلام شديدة في البطن.وبعد خضوعها لفحص بالموجات فوق الصوتية، اعتقد الأطباء أنهم اكتشفوا وجود ورم في معدتها، ليتبين في ما بعد أن توأمها ينمو داخل بطنها.وسرعان ما نقلت الرضيعة إلى غرفة العمليات، حيث قام جراح الأطفال بإزالة النمو غير العادي من جسمها.ووفقا لتقرير صادر عن المجلة الطبية البريطانية، تشير التقديرات إلى أن هذه الحالة قد تؤثر على واحد فقط من كل 500 ألف شخص.