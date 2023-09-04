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ظنّت أنها مصابة بحساسية اللاكتوز...ولكن ما اكتشفته كان خطيراً!

منوعات
2023-09-04 | 10:55
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ظنّت أنها مصابة بحساسية اللاكتوز...ولكن ما اكتشفته كان خطيراً!
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ظنّت أنها مصابة بحساسية اللاكتوز...ولكن ما اكتشفته كان خطيراً!

ظنّت أنها مصابة بحساسية اللاكتوز...ولكن ما اكتشفته كان خطيراً!

بدأت الشابة كلوي سبيتالنيك تعاني من تقلصات متقطعة في المعدة، فرجحت أن الأمر يعود إلى عدم تحملها تناول الأطعمة الّتي تحتوي على اللاكتوز، ولكن تبيّن أنها مُصابة بسرطان المبيض، وفق موقع "ذا صن".

وأرادت الشابة الاسترالية، البالغة من العمر 22 عاما، توعية الآخرين حول العلامات الغامضة للحالة التي أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2020، وفقًا للمرصد العالمي للسرطان.

وكانت كلوي قد بدأت تشعر بألم بسيط في بطنها قبل اكتشاف مرضها.

وتجاهلت كلوي ما يحصل لها من أوجاع، نظراً لكونها تعاني من أعراض مماثلة عندما تتناول منتجات الألبان أو الفركتوز (سكر الفاكهة).

وبعد إجراء فحوصات عديدة، تلقت كلوي خبر إصابتها بسرطان المبيض في المرحلة الثالثة، مما يعني أن المرض انتشر إلى خارج الحوض.

وعثر الأطباء على ثلاثة أكياس سرطانية كبيرة، فخضعت كلوي لعملية جراحية طارئة لإزالتها. واستغرق الأمر ثمانية أسابيع للتعافي من العملية، وبعد ذلك كان عليها أن تتعلم كيفية المشي من جديد.

وقالت: "كنت أشعر بألم شديد عندما أضحك أو أعطس".

ثم أكملت كلوي أربع مراحل من العلاج الكيميائي، تليها عملية جراحية أخرى. وبعد مرور ثلاث سنوات، عادت حياة كلوي إلى طبيعتها.

ولكن الاحتمال الكبير لعودة إصابتها بالسرطان يظل مصدر خوف دائم لديها.

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