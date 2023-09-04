جريمة مروعة وقعت في بلدٍ عربي... قتلت طفلتيها من خلال كتم أنفاسهما بفوطة ثم حاولت الانتحار!

أقدمت سيدة مصرية من مدينة بلبيس على تنفيذ جريمة مروعة بحقّ طفلتيها يوم الأحد، حيث قتلتهما من خلال كتم أنفاسهما مُستخدمةً فوطة حتى لفظتا أنفاسهما الأخيرة.

وفي التفاصيل، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية بوفاة طفلتين وهما رحمة، 4 سنوات، وشقيقتها حبيبة، 8 سنوات، وذلك داخل منزلهما الذي يقع في بندر مدينة بلبيس.

وعملت الأجهزة الفنية المصرية من أجل كشف ملابسات الجريمة، حيث تبيّن أن السيدة الّتي أقدمت على قتل الطفلتين هي بالفعل والدتهما وتُدعى "زينب"، وتبلغ من العمر 35 عاما.

وبعدما وضعت فوطة على وجه طفلتيها لإنهاء حياتهما، حاولت زينب أيضاً أن تنهي حياتها من خلال محاولتها قطع أحد أوردة يدها اليسرى، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

ونُقلت الأم إلى المستشفى لتقديم العلاج الازم، كما تم نقل جثتي ابنتيها إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، من أجل تشريحهما بهدف تحديد سبب الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.