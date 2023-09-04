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علاقة حبّ شديدة الغرابة... أربعينية تتزوج من "أفعوانية" وتكشف: "الجنس لم يكن أولوية في حياتي"!

منوعات
2023-09-04 | 14:18
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علاقة حبّ شديدة الغرابة... أربعينية تتزوج من &quot;أفعوانية&quot; وتكشف: &quot;الجنس لم يكن أولوية في حياتي&quot;!
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علاقة حبّ شديدة الغرابة... أربعينية تتزوج من "أفعوانية" وتكشف: "الجنس لم يكن أولوية في حياتي"!

تزعم سيدة أنها انفصلت عن حبيبها بعد علاقة عاطفية دامت 7 سنوات، وهو "أفعوانية" (أي قطار الملاهي)، إلا أنها دخلت في علاقة جديدة مع قطارٍ جديد وأنجبا طفلاً.
 
وكشفت غاييل إنغل، 46 عامًا، أنها أنهت علاقتها التي دامت سبع سنوات مع "حبيبها" Sky Scream، وهو أفعوانية في هوليداي بارك بألمانيا، موضحةً أن المسؤولين في الحديقة لن يسمحوا لها بالتواجد في الموقع بعد الآن.
 
وتابعت غاييل بالقول إنها التقت بحبيبها الجديد بعد شهر واحد فقط، وهو عبارة عن لعبة كبيرة تسمى Gravity in Foire aux Plaisirs، في مدينة بوردو الفرنسية، وقد أنجبا الآن طفلاً، على حدّ قولها.
 
ووفق موقع "ميرور" البريطاني، فإن غاييل من الأشخاص الّذين ينجذبون إلى الأشياء غير الحية ويُسمون بـ "objectophile". وقالت إنها قطعت علاقتها الرومانسية مع Sky Scream، أي حبيبها الأول، في تشرين الأول 2022، والآن "عقدت قرانها" مع Gravity، وتعتبر نفسها متزوجة منه.
 
ومع ذلك، تواجه علاقتها الجديدة صعوبة إضافية، حيث تقوم Gravity بجولات حول أرض المعارض في جميع أنحاء فرنسا، مما يعني أنه يتعين على غاييل متابعة زوجها الجديد في جميع أنحاء البلاد.
 
وتقول غاييل إنها "كانت دائمًا منجذبة نحو الأشياء غير الحية"، وتحدثت في عام 2021 في مقابلة عن الموضوع قائلةً: “يمكنك القول إنني منجذبة جنسيًا إلى الأفعوانية ولكن منذ أن التقيت بأفعوانية Sky Scream، فهمت ما هو الحب. أقضي كل لحظة أحلم بعلاقة جسدية واندماجية معها".
 
وأضافت أن علاقاتها السابقة مع الرجال كانت "صعبة جداً" بالنسبة لها، لكنها شعرت "بالثقة التامة" مع الأفعوانية.
 
وخلال علاقتها مع Sky Scream، اختارت غاييل جمع الأشياء التي تمثل الأفعوانية لأنها لم تكن قادرة على زيارتها كثيرًا. وقالت: "لا أراه إلا نادرا. لكن الحياة جعلتني أفهم أن الجنس لم يكن أولوية في علاقتي، خاصة بعد الصعوبات والتجارب التي واجهناها في عدم قدرتنا على رؤية بعضنا البعض. لذلك أقوم بجمع الأشياء التي تمثله لكي أبقى على اتصال به."
 
 

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