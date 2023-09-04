تجربة "مقززة"... رجل يوثّق عثوره على فأر أثناء تناوله الحساء من مطعم صيني! (فيديو)

أصيب رجل من سترود ببريطانيا "بالاشمئزاز" بعد عثوره على فأر داخل حساءٍ حصل عليه من أحد الوجبات الجاهزة الصينية.

وكان الرجل، ويُدعى سام هايوارد، قد بدأ بالفعل في تناول حساء "النودلز بالفطر" عندما رأى شيئًا يتحرك في أسفل الصحن.

وقال في مقابلة: "كان يرتعش... أنا لست خبيرا في الحيوانات، لكن من غير الممكن أن يكون حيا".

وأضاف "كان الذيل هو أول شيء رأيته وقد أفزعني."

ومع ذلك، فقد أصرّ مسؤولو المطعم، الّذي كان يرسل لسام الطعام على مدى 20 عاما، أن ينفوا أن لديهم أي صلة في الأمر، ولم يتمكن من استرداد أمواله.

ويوثق مقطع فيديو تجربة سام المقززة مع وجبة الطعام، إذ انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.