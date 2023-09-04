في منتجع آيا نابا... اغتصاب جماعي لسائحة داخل غرفة الفندق وهذه تفاصيل الجريمة!

أوقفت الشرطة القبرصية خمسة سائحين إسرائيليين الاثنين بسبب شبهة باغتصاب جماعي لشابة بريطانية في منتجع آيا نابا.

ووفق وكالة فرانس برس، تم القبض على الشبان الخمسة، الذين تراوح أعمارهم بين 19 و20 عامًا، الأحد بعد أن أبلغت سائحة بريطانية تبلغ 20 عامًا الشرطة بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي في غرفة فندق في الجزيرة المتوسطية.

وقالت الشرطة إن المتهمين مثلوا أمام محكمة منطقة باراليمني حيث صدر أمر بتوقيفهم لمدة ثمانية أيام للاشتباه في ارتكابهم جريمة اغتصاب. وأضافوا أنه سيتم احتجاز المشتبه بهم لتسهيل التحقيق معهم.

وقالت وكالة الأنباء القبرصية إن الاعتقالات جاءت بعد حصول الشرطة على شهادات تدعم الادعاء.

أفاد موقع "فيلنيوز" القبرصي أن الإسرائيليين الخمسة والبريطانية سيخضعون لفحوصات طبية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سفارتها في قبرص تلقت تقارير صباح الاثنين تفيد باعتقال ستة إسرائيليين "للاشتباه باغتصابهم سائحة بريطانية".

وبحسب الوزارة فإن المسؤولين على اتصال بالسلطات القبرصية وكذلك بعائلات الإسرائيليين الموقوفين.