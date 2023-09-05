أب يُنهي حياته بعد ذبحه بناته الثلاث في حادثة مأساوية... فهل استطعن النجاة؟

أعلنت الشرطة الهندية الاثنين أن حادثة مأساوية وقعت في منطقة كوتايام بولاية كيرلا، حيث انتحر رجل بعد مهاجمته بناته الثلاث، حيث أقدم على ذبحهنّ في جريمة مروعة.

وبحسب المعلومات، فإن أعمار الضحايا تتراوح بين 7 و12 و13 سنة. وقام الأقارب، الذين يعيشون بالقرب من منزل الضحايا، بنقل الأطفال إلى مستشفى كلية كوتايام الطبية فور علمهم بالحادث.

وذكر موقع India Today أن حالة الفتاة الصغرى حرجة وتخضع حالياً للعلاج في وحدة العناية المركزة، بينما تُعتبر حالة الفتاتين الأخريين مستقرة.

أما بالنسبة للأم، فإنها منفصلة عن زوجها ولا تقيم معه في المنزل.

ولم تُذكر الدوافع خلف الجريمة أو السبب الّذي جعل الأب يقدم على هذا الفعل المروع.