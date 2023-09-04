بطريقة مأساوية... وفاة نجل زين الأتات (فيديو)

توفي علي الأتات، وهو نجل خبير الأعشاب زين الأتات، إثر تعرّضه لحادث سير مروع.

وقد نعى النجم اللبناني زياد برجي في منشورٍ عبر حسابه الرسمي على X (تويتر سابقاً)، جاء فيه: "الله يرحمك يا صديقي عزائي لعائلة الأتات والأخ والصديق زين الأتات إنا لله وانا إليه راجعون الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة.

ويُذكر أن الممثلة اللبنانية رنين مطر كانت قد أعلنت خطوبتها من الشاب الراحل في صيف عام 2020، إلا أن علاقتهما لم تستمرّ وانفصلا منذ نحو عام.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة الحادثة المأساوية.

الله يرحمك يا صديقي عزائي لعائلة الاتات و الأخ و الصديق زين الاتات انا لله وانا إليه راجعون الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة pic.twitter.com/gUtZkSfHgt — Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) September 4, 2023