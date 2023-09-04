الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بطريقة مأساوية... وفاة نجل زين الأتات (فيديو)

منوعات
2023-09-04 | 16:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بطريقة مأساوية... وفاة نجل زين الأتات (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
بطريقة مأساوية... وفاة نجل زين الأتات (فيديو)

توفي علي الأتات، وهو نجل خبير الأعشاب زين الأتات، إثر تعرّضه لحادث سير مروع.
 
وقد نعى النجم اللبناني زياد برجي في منشورٍ عبر حسابه الرسمي على X (تويتر سابقاً)، جاء فيه: "الله يرحمك يا صديقي عزائي لعائلة الأتات والأخ والصديق زين الأتات إنا لله وانا إليه راجعون الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة.
 
ويُذكر أن الممثلة اللبنانية رنين مطر كانت قد أعلنت خطوبتها من الشاب الراحل في صيف عام 2020، إلا أن علاقتهما لم تستمرّ وانفصلا منذ نحو عام.
 
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة الحادثة المأساوية.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

علي الأتات

وفاة

نجل

زين الأتات

خبير الأعشاب

الممثلة

اللبنانية

رنين مطر

حادث سيارة.

LBCI التالي
زفاف يتحول إلى مأتم... مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين بحادث مروع!
تقرير صادم حول ايلون ماسك: يتعاطى المخدرات للتعامل مع حياته المجهدة ومشاكل الصحة العقلية... ووالده يرد بقوة: هراء!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-26

بعد صراع مع المرض... وفاة ابنة الممثلة شارلوت كارول عن عمر السنتين بشكل مأساوي!

LBCI
خبر عاجل
2023-08-25

وفاة الصحافي طلال سلمان مؤسس جريدة السفير اللبنانية عن عمر يناهز الـ ٨٥ عامًا

LBCI
فنّ
2023-08-25

عن عمر 76 عاما... وفاة نجل الرسام الإسباني بابلو بيكاسو

LBCI
فنّ
2023-08-10

وفاة الممثلة المصرية منحة زيتون.. ومنة شلبي تكشف: عاشت تناضل من أجل الرزق!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:07

في منتجع آيا نابا... اغتصاب جماعي لسائحة داخل غرفة الفندق وهذه تفاصيل الجريمة!

LBCI
منوعات
14:52

تجربة "مقززة"... رجل يوثّق عثوره على فأر أثناء تناوله الحساء من مطعم صيني! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:18

علاقة حبّ شديدة الغرابة... أربعينية تتزوج من "أفعوانية" وتكشف: "الجنس لم يكن أولوية في حياتي"!

LBCI
منوعات
13:33

جريمة مروعة وقعت في بلدٍ عربي... قتلت طفلتيها من خلال كتم أنفاسهما بفوطة ثم حاولت الانتحار!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2023-01-12

"امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير"... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-03

مباراة نارية اليوم ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة ... هكذا أتت النتائج

LBCI
منوعات
05:58

لن تصدقوا المشهد... فيديو مرعب لامرأة ألقتها الرياح أرضا بشكل عنيف! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-06

وضع هاتفه في حمام فتاة لتصويرها أثناء الاستحمام... فعثر شقيقها على الجهاز وهذا كان مصيره!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

لجنة المال تطالب بأرقام مدققة لموجودات الدولة ومصرف لبنان والمصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

كيف يمكنك أن تكون Smart driver؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

إقتراح إلغاء تجريم المثليّة هل خلفه مؤامرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

افتتاح بطولة آسيا ودورة بيروت المفتوحة في التايكوندو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

روسيا ستحيي اتفاقية الحبوب الأوكرانية بشرط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

موجات الهجرة غير الشرعية من سوريا الى لبنان... ما هي أسماء المعابر التي يتم التهريب عبرها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أهلا بكم في السفارة الاسرائيلية في البحرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لقاءات إيجابية لمنصوري في الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

منصوري: عدم اقراض الحكومة قرار نهائي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:41

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها

LBCI
منوعات
16:03

بطريقة مأساوية... وفاة نجل زين الأتات (فيديو)

LBCI
فنّ
05:20

زوجة ملحم زين في ظهورٍ نادر... شاهدوا ابنة الرئيس اليمني السابق الّتي خطفت قلب "ريّس الأغنية اللبنانيّة"

LBCI
فنّ
06:40

بيتها يتضمّن حوض سباحة.. كارين رزق الله: نهاية الأسبوع في المنزل!

LBCI
حال الطقس
01:25

كتل هوائية حارة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
11:55

بعد 3 أعوام على انفجار 4 آب... من هي الشابة الّتي أعلن خطيب سحر فارس ارتباطه بها؟ (صورة)

LBCI
فنّ
06:17

"أتلقى تهديدات بالقتل ومكالمات عنيفة"... "لاطيزا بومّبي" يمسح كل محتواه على انستغرام ويعتذر: رسالتي الوحيدة هي نشر الحب!

LBCI
منوعات
09:44

مجموعة أشخاص اغتصبوا مراهقة ثم حرقوها في فرن الفحم...اليكم تفاصيل الجريمة المروعة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More