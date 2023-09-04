بطريقة مأساوية... وفاة نجل زين الأتات (فيديو)

الله يرحمك يا صديقي عزائي لعائلة الاتات و الأخ و الصديق زين الاتات انا لله وانا إليه راجعون الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة pic.twitter.com/gUtZkSfHgt
— Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) September 4, 2023
الله يرحمك يا صديقي عزائي لعائلة الاتات و الأخ و الصديق زين الاتات انا لله وانا إليه راجعون الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة pic.twitter.com/gUtZkSfHgt
توفي اليوم علي الأتات ابن خبير الأعشاب زين الأتات في حادث تعرض له هو وصديقه منذ ٥ ايام في منطقة فردان اذا اصطدم رأسه بفاصل حجري عندما كان يقود بغي ! pic.twitter.com/V07Rz9WKzv
— علاء (@alaa86ala) September 4, 2023
توفي اليوم علي الأتات ابن خبير الأعشاب زين الأتات في حادث تعرض له هو وصديقه منذ ٥ ايام في منطقة فردان اذا اصطدم رأسه بفاصل حجري عندما كان يقود بغي ! pic.twitter.com/V07Rz9WKzv