كاد أن يختنق... شاب ينقذ طفلاً من الموت أمام والدته! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب فلسطيني ينقذ طفلاً من الموت في مدينة الخليل الفلسطينية.وظهر في الفيديو، الطفل وهو محاصر رأسه في نافذة السيارة وعلى وشك الاختناق قبل أن يتدخل الشاب، ويكسر الزجاج وينقذه.وفي التفاصيل، كانت والدة الطفل تحاول إنزال النافذة عن رأس ابنها لكنها لم تنجح، فلاحظ الشاب وسرعان ما جاء لمساعدتها.الجدير بالذكر أن شجاعة الشاب وسرعة بديهته في إنقاذ حياة الطفل لاقت إعجاب العديد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.