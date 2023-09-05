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في إحدى الدول العربية...ذبح شقيقه أثناء نومه بسكين المطبخ وهذه هي الأسباب!

منوعات
2023-09-05 | 06:50
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في إحدى الدول العربية...ذبح شقيقه أثناء نومه بسكين المطبخ وهذه هي الأسباب!
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في إحدى الدول العربية...ذبح شقيقه أثناء نومه بسكين المطبخ وهذه هي الأسباب!

في إحدى الدول العربية...ذبح شقيقه أثناء نومه بسكين المطبخ وهذه هي الأسباب!

قتل أحد الأشخاص شقيقه الأكبر ذبحاً باستخدام سكين المطبخ، أثناء نومه، في احدى قرى محافظة الأقصر في جنوب مصر. 

ويُزعم أن الأسباب تعود الى مشاجرات عدة بين الشقيقين، إضافة إلى أسباب مرضية.

وقال مصدر أمني إن المتهم في الثلاثينيات من عمره، كان قد تخلّص من شقيقه الأكبر البالغ من العمر 43 عاماً، على خلفية مشادة كلامية تطوّرت لمشاجرة عنيفة، ليقوم بعدها الشقيق الأصغر بالهجوم على أخيه وانهاء حياته.

وتم إلقاء القبض على المتهم، لمتابعة التحقيقات معه.
 

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