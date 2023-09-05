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يبلغ ارتفاعه 12 مترًا واستغرق صنعه 5 أعوام... إكتشفوا "كعكة الزفاف" في مشهد غير مألوف: أهلا بكم في معبد الحب! (صور)
منوعات
2023-09-05 | 07:51
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يبلغ ارتفاعه 12 مترًا واستغرق صنعه 5 أعوام... إكتشفوا "كعكة الزفاف" في مشهد غير مألوف: أهلا بكم في معبد الحب! (صور)
يبلغ ارتفاعه 12 مترًا واستغرق صنعه 5 أعوام... إكتشفوا "كعكة الزفاف" في مشهد غير مألوف: أهلا بكم في معبد الحب! (صور)
"العديد من الفنانين لديهم "المشروع المستحيل" وهذا هو مشروعي"، هكذا تقول الفنانة البرتغالية جوانا فاسكونسيلوس عن تصميمها اللذيذ "كعكة الزفاف"، وهو أحلى الكنوز المعمارية التي تنتظر زوار واديسون مانور في باكينغهامشير.
واستغرق صنع الكعكة التي يبلغ ارتفاعها 12 مترًا ما يقرب من خمس سنوات، وهي مغطاة بآلاف من البلاط المثلج المزين باللون الوردي الفاتح والأخضر والأزرق، حيث أعلنت فاسكونسيلوس أن هذا هو "التحدي الأكبر" في حياتها المهنية التي استمرت 30 عامًا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ويمكن للزوار استكشاف المستويات الثلاثة لما تصفه فاسكونسيلوس بأنه "معبد للحب" وما يظهره المكان هو "جزء من النحت وجزء من جمال الحديقة المعمارية التي تعكس الاحتفال والفرح".
ويمكن للضيوف التجول أمام حوريات البحر الخزفية وتماثيل الدلافين والمياه المتدفقة من أفواهها، والتحديق في الجدران الذهبية والأعمدة الزرقاء الباستيل، والاستمتاع بالرماح الوردية التي تتدلى من السقف مثل قطرات الشوكولا.
وتماشيًا مع موضوعها الاحتفالي، توجد أيضًا شموع كهربائية وتماثيل صغيرة لقديس الزواج القديس أنطوني لمباركة المتزوجين حديثًا.
وترتبط الأرضيات بسلالم حلزونية بلون الزبدة، حيث يمكن للضيوف أن يتحولوا الى أغطية كعكة بشرية في الأعلى، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمناظر المطلة على أراضي Waddesdon الجميلة.
وكان الجناح مستوحى من "المباني الباروكية المفعمة بالحيوية والتقاليد الخزفية المزخرفة في لشبونة، حيث يعيش ويعمل فاسكونسيلوس"، وفقًا لما يظهره المكان.
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"كعكة
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