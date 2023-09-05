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اكتشاف مروّع على الشاطئ... العثور على "ساق" تحت الرمال وفتح تحقيق لمعرفة المزيد! (صور)

منوعات
2023-09-05 | 08:15
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اكتشاف مروّع على الشاطئ... العثور على &quot;ساق&quot; تحت الرمال وفتح تحقيق لمعرفة المزيد! (صور)
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اكتشاف مروّع على الشاطئ... العثور على "ساق" تحت الرمال وفتح تحقيق لمعرفة المزيد! (صور)

اكتشاف مروّع على الشاطئ... العثور على "ساق" تحت الرمال وفتح تحقيق لمعرفة المزيد!

في حادثة غريبة، تم اغلاق شاطئ شهير في منتجع غانديا في إسبانيا بعد العثور على ساق بشرية وورك تحت الرمال، وفقاً لصحيفة "ذا صن".

وبينما كانت إحدى السيدات تتمشى على طول شاطئ البحر، رصدت جسمًا غريبًا دُفن نصفه بالرمال، فبدأت في الحفر أكثر لمعرفة طبيعته. 

وبعد أن تبيّن أن الجسم الغريب يعود إلى بقايا بشرية، اتصلت المرأة على الفور بخدمات الطوارئ، التي حضرت إلى الموقع وفتحت تحقيقاً.

وتعتقد الشرطة أن الرفات تابعة لشخص ما على متن سفينة كانت من الممكن أن تكون متجهة إلى إسبانيا أو ربما حتى إيطاليا، بحسب "ذا صن".

ويتكوّن الجسم الغريب المكتشف تحت الرمال من جزء كامل من جسم الإنسان الممتد من الورك إلى الكاحل.

الجدير بالذكر أنه قد تم نقل الساق إلى معهد الطب الشرعي التشريحي في فالنسيا لمعرفة المزيد من المعلومات.
 
Police closed the beach at Gandia after a woman discovered a human leg in the sand
 
The leg has now been removed to the Forensic Anatomical Institute of Valencia
 
 

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