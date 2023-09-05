2min

عانت من آلام مبرحة بعد ولادتها بعملية قيصرية وبعد سنة ونصف ظهرت الحقيقة... ما عُثر عليه في بطنها ضخم جدا! (صورة)

عانت من آلام مبرحة بعد ولادتها بعملية قيصرية وبعد سنة ونصف ظهرت الحقيقة... ما عُثر عليه في بطنها ضخم جدا! (صورة)







وتم اكتشاف ضامة جروح Alexis - وهي أداة أنبوبية ناعمة تستخدم لتثبيت الجروح الجراحية المفتوحة - بعد 18 شهرًا فقط من العملية الأولية في مستشفى مدينة أوكلاند، وفق ما نقل موقع



وعانت المرأة من ألم شديد طوال هذه السنة والنصف المؤلمة، وطلبت المساعدة من العديد من الأطباء حتى كشف التصوير المقطعي أخيرًا الحقيقة المروعة، مما أشعل الغضب والمطالبات بالمحاسبة.



في البداية، جادل مجلس منطقة أوكلاند الصحية، تي واتو أورا أوكلاند، بشدة بأنهم مارسوا رعاية ومهارة معقولة أثناء الإجراء.



لكن المنظمين الصحيين أدانوا نظام المستشفى، مؤكدين أنه خذل المريض تمامًا.



وفي تقييم لاذع، أعلن مفوض الصحة والإعاقة النيوزيلندي موراج ماكدويل: "من الواضح أن الرعاية المقدمة كانت أقل من المستوى المناسب لأنه لم يتم التعرف على الجهاز خلال أي فحوصات جراحية روتينية، مما أدى إلى تركه بداخل بطن المرأة."



وأضاف: "ليس لدى الموظفين المعنيين أي تفسير لكيفية وصول الضامة إلى تجويف البطن أو لماذا لم يتم التعرف عليها قبل الإغلاق."



وأصدر مايك شيبرد، مدير العمليات في مجموعة Te Whatu Ora في أوكلاند، اعتذارًا لاحقًا للمرأة بعد أن اعترض المنظمون على مجلس الصحة.



وقال: "لقد قمنا بمراجعة رعاية المريض، وقد أدى ذلك إلى إدخال تحسينات على أنظمتنا وعملياتنا مما سيقلل من فرصة وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى". اكتشفت امرأة أن جرّاحها ترك جهازًا بحجم طبق العشاء داخل بطنها بعد ولادتها بعملية قيصرية في أحد مستشفيات نيوزيلندا في حادث طبي مروع.وتم اكتشاف ضامة جروح Alexis - وهي أداة أنبوبية ناعمة تستخدم لتثبيت الجروح الجراحية المفتوحة - بعد 18 شهرًا فقط من العملية الأولية في مستشفى مدينة أوكلاند، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وعانت المرأة من ألم شديد طوال هذه السنة والنصف المؤلمة، وطلبت المساعدة من العديد من الأطباء حتى كشف التصوير المقطعي أخيرًا الحقيقة المروعة، مما أشعل الغضب والمطالبات بالمحاسبة.في البداية، جادل مجلس منطقة أوكلاند الصحية، تي واتو أورا أوكلاند، بشدة بأنهم مارسوا رعاية ومهارة معقولة أثناء الإجراء.لكن المنظمين الصحيين أدانوا نظام المستشفى، مؤكدين أنه خذل المريض تمامًا.وفي تقييم لاذع، أعلن مفوض الصحة والإعاقة النيوزيلندي موراج ماكدويل: "من الواضح أن الرعاية المقدمة كانت أقل من المستوى المناسب لأنه لم يتم التعرف على الجهاز خلال أي فحوصات جراحية روتينية، مما أدى إلى تركه بداخل بطن المرأة."وأضاف: "ليس لدى الموظفين المعنيين أي تفسير لكيفية وصول الضامة إلى تجويف البطن أو لماذا لم يتم التعرف عليها قبل الإغلاق."وأصدر مايك شيبرد، مدير العمليات في مجموعة Te Whatu Ora في أوكلاند، اعتذارًا لاحقًا للمرأة بعد أن اعترض المنظمون على مجلس الصحة.وقال: "لقد قمنا بمراجعة رعاية المريض، وقد أدى ذلك إلى إدخال تحسينات على أنظمتنا وعملياتنا مما سيقلل من فرصة وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى".