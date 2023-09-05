ابن الـ15 عاماً يعترف بطعن مدرّس الرياضيات والدوافع صادمة!

ابن الـ15 عاماً يعترف بطعن مدرّس الرياضيات والدوافع صادمة!







اعترف مراهق، يبلغ من العمر 15 عاماً، أنه طعن مدرّس الرياضيات في ممر مدرسته في مدينة جلوسيسترشاير البريطانية.



وفي التفاصيل، كان الطالب قد أخبر زملاءه في الصف أنه يريد "أن يعيش حياة الجريمة"، قبل أن يقدم على طعن المدرّس.



وأصيب جيمي سانسوم، بجرح واحد بالسكين أثناء الجريمة التي ارتكبها طالبه بهدف التجربة.



واعترف المراهق بأنه ألحق الضرر الجسدي الخطير بحق المدرّس عن قصد، مما دفع بمحكمة بريستول الجزئية إلى اتخاذ قرار بعاقبته بالسجن مدى الحياة، مع العلم أن الضحية قد تحسنت صحّته بشكل جيّد.