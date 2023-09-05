أب وولداه يختطفون مراهقاً ويعنفونه... والسبب: قطّة!

أب وولداه يختطفون مراهقاً ويعنفونه... والسبب: قطّة!



قام أب وولديه باختطاف وضرب صبي يبلغ من العمر 16 عامًا، بعد ادعائهم أنه حاول خطف قطتهم.



وفي التفاصيل، شاهد الأب أريش علي، الصبي وهو يلتقط الحيوان الأليف ثم يبتعد، حسب ما استمعت المحكمة.



وبعد حوالي ساعتين، وضع نجل علي، الصبي في الجزء الخلفي من سيارة مرسيدس بيضاء، وأقدم على تعنيفه وركله بمساعدة شقيقه ووالده.