0min

حاول انقاذ طفلين من السقوط في شلال...فكانت النتيجة مأساوية!

حاول انقاذ طفلين من السقوط في شلال...فكانت النتيجة مأساوية!







وبعد أن دخل الشلال ولم يخرج، تم إرسال استجابة طارئة الى مكان الحادث، بما في ذلك سيارة إسعاف جوية، بحسب موقع



وتم العثور على جثة موهان في مياه الشلال بواسطة الكاميرا. توفي شاب يبلغ من العمر 27 عاماً أثناء محاولته إنقاذ طفلين من السقوط في شلال في ويلز في المملكة المتحدة.وبعد أن دخل الشلال ولم يخرج، تم إرسال استجابة طارئة الى مكان الحادث، بما في ذلك سيارة إسعاف جوية، بحسب موقع "ذا صن" وتم العثور على جثة موهان في مياه الشلال بواسطة الكاميرا. ولم يتم ذكر أي تفاصيل اضافية عن الطفلين.