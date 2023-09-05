الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!

منوعات
2023-09-05 | 11:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!

انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!

دُهس صبي يبلغ من العمر خمس سنوات، كان قد أُرسل لشراء الحلويات لنزهة عائلية، حتى الموت تحت عجلات شاحنة بعد أن انحنى لربط رباط حذائه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأُدين السائق دارين جاك، 40 عامًا، بالتسبب في وفاة لايتون داروود في فينهام، نيوكاسل، في 24 آب 2020.

وكان لايتون، البالغ من العمر خمسة أعوام، مع ثلاثة أطفال آخرين وذهب إلى متجر قريب لشراء الحلويات ولوازم النزهة بعد أن حصل الابن الأكبر في المجموعة على بطاقة مصرفية.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة كيف أوقف جاك سيارته على الرصيف قبل أن يندفع إلى متجر ويأخذ زجاجة من الكحول. ثم شوهد وهو يخرج من المتجر ويركض بجوار لايتون والأطفال الآخرين أثناء عودته إلى شاحنته.

ولكن بينما كانت سيارة جاك متوقفة، صعد لايتون إلى المقطورة. وعندما بدأ جاك بالابتعاد، سقط الصبي الصغير على الأرض وانقلبت عجلات المقطورة عليه، مما تسبب في إصابته بجروح قاتلة.

وسمعت المحاكمة أن لايتون ربما يكون قد حاول ربط رباط حذائه قبل أن يسقط تحت العجلات. وتوفي الطفل البالغ من العمر خمس سنوات بعد سقوطه تحت مقطورة جاك.
 

آخر الأخبار

منوعات

حذائه

الكارثة...

سنوات

بطريقة

مروعة!

LBCI التالي
أب يُنهي حياته بعد ذبحه بناته الثلاث في حادثة مأساوية... فهل استطعن النجاة؟
بطريقة مأساوية... وفاة نجل زين الأتات (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-30

قصّة حبّ تنتهي بطريقة غير متوقعة... سيارة تدهس ثنائي على الرصيف أثناء "تبادل القبلات"! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-29

قتلت ابنها البالغ 5 سنوات بالاشتراك مع زوجها وابنهما...عذبوه وضربوه بأساليب مرعبة ثم رموه في النهر: اليكم التفاصيل المروعة!

LBCI
منوعات
2023-08-14

"كنت مدمنة مخدرات وبلا مأوى"... نقلة نوعية في حياة امرأة جعلتها مليونيرة بطريقة غير متوقعة وثروتها الآن خيالية! (صور)

LBCI
منوعات
2023-08-08

بعد اختفاء ابنة الـ8 سنوات... عثروا على حذائها ثم اكتشفوا الفاجعة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:33

طعام مسموم ومخدر في محلول ملحي... تفاصيل صادمة: هكذا قتل أمه وشقيقه!

LBCI
منوعات
13:17

لم يتمكن من الوقوف بشكل مستقيم وبدا حائراً... "الأسد الأكثر وحدة في العالم" يخطو خطواته الأولى في البرية! (فيديو)

LBCI
منوعات
13:03

عملية سرقة لجهاز آيفون مبتكرة وفريدة من نوعها... قضمت السلك بأسنانها وأتمت مهمتها في مشهد أكثر من صادم! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:46

طائرة تضطر للعودة الى نقطة اقلاعها والسبب: نوبة من الإسهال أصابت أحد الركاب؟!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-21

مجموعة بريكس تقول وداعًا لمن؟

LBCI
فنّ
2023-06-08

بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!

LBCI
حال الطقس
2023-06-04

طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان..

LBCI
منوعات
2023-08-09

عروس تطلب استرداد أموالها من مصور زفافها... اكتشفت أن مساعدة المصور أقامت علاقة مع زوجها خلال الزفاف!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

اليونان من الحريق الى الغريق

LBCI
رياضة
14:13

دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

خردة المرفأ مطروحة للبيع والباب مفتوح أمام شركات محلية ودولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

العام الدراسي في المدارس الخاصة ينطلق بحذر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:11

رنين مطر تودّع خطيبها السابق علي زين الأتات بحزن

LBCI
فنّ
05:42

فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
02:06

انخفاض طفيف بأسعار البنزين والمازوت.. وارتفاع بسعر الغاز

LBCI
خبر عاجل
02:54

5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...

LBCI
فنّ
05:47

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها.. إليكم عمرها الحقيقي! (صور)

LBCI
منوعات
08:18

عانت من آلام مبرحة بعد ولادتها بعملية قيصرية وبعد سنة ونصف ظهرت الحقيقة... ما عُثر عليه في بطنها ضخم جدا! (صورة)

LBCI
فنّ
02:16

جاد حديد يروي ما حصل مع ابنته في المسبح... كادت أن تفقد حياتها! (فيديو)

LBCI
منوعات
08:48

اغتصبها جامع قمامة ثم قتلها إبن الـ11 سنة... إبنة الـ10 أعوام ضحية جريمة مرعبة داخل منشأة لرعاية الأطفال بالمانيا!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More