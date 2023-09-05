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طائرة تضطر للعودة الى نقطة اقلاعها والسبب: نوبة من الإسهال أصابت أحد الركاب؟!

طائرة تضطر للعودة الى نقطة اقلاعها والسبب: نوبة من الإسهال أصابت أحد الركاب؟!







وكانت الرحلة DL194 قد غادرت جورجيا بالفعل في الموعد المحدد الساعة 8:47 مساءً، الجمعة 1 أيلول، وكانت فوق فيرجينيا عندما قرر الطيارون ايقاف الرحلة، وفق ما نقل موقع



وفي رسالة تم إرسالها إلى مراقبة الحركة الجوية، كان القبطان مقتضبًا في شرح المشكلة: "حول إلى ATL – اصابة بالإسهال في جميع أنحاء الطائرة - خطر بيولوجي".

كما كشفت التسجيلات الصوتية لمراقبة الحركة الجوية أن أحد الطيارين يؤكد الموقف عبر الراديو.



وأضاف: "إنها مجرد مشكلة بيولوجية، كان لدينا راكب أصيب بالإسهال طوال الرحلة، لذا يريدون منا أن نعود إلى أتلانتا".

اضطرت طائرة تابعة لشركة دلتا للطيران متجهة من أتلانتا إلى برشلونة إلى العودة بعد أن أصيب أحد الركاب على متن الطائرة بنوبة من الإسهال لوثت كل أنحاء الطائرة.وكانت الرحلة DL194 قد غادرت جورجيا بالفعل في الموعد المحدد الساعة 8:47 مساءً، الجمعة 1 أيلول، وكانت فوق فيرجينيا عندما قرر الطيارون ايقاف الرحلة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وفي رسالة تم إرسالها إلى مراقبة الحركة الجوية، كان القبطان مقتضبًا في شرح المشكلة: "حول إلى ATL – اصابة بالإسهال في جميع أنحاء الطائرة - خطر بيولوجي".كما كشفت التسجيلات الصوتية لمراقبة الحركة الجوية أن أحد الطيارين يؤكد الموقف عبر الراديو.وأضاف: "إنها مجرد مشكلة بيولوجية، كان لدينا راكب أصيب بالإسهال طوال الرحلة، لذا يريدون منا أن نعود إلى أتلانتا".