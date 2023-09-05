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عملية سرقة لجهاز آيفون مبتكرة وفريدة من نوعها... قضمت السلك بأسنانها وأتمت مهمتها في مشهد أكثر من صادم! (فيديو)

عملية سرقة لجهاز آيفون مبتكرة وفريدة من نوعها... قضمت السلك بأسنانها وأتمت مهمتها في مشهد أكثر من صادم! (فيديو)







وأظهرت لقطات لا تصدق المرأة - المعروفة باسم "تشيو" - وهي تتصفح الأجهزة في متجر في فوغيان، جنوب شرق الصين، وفق ما نقل موقع



وبعد التحقق من ما يبدو أنه جهاز MacBook، توجهت لإلقاء نظرة على أحدث طراز آيفون بقيمة 7000 يوان (949 جنيهًا إسترلينيًا).



وشوهدت تشيو بعد ذلك وهي تفحص الجهاز لبضع ثوان، قبل أن ترفعه بشكل غير متوقع إلى فمها وتقضم السلك.



وبينما استغرق الأمر بضع محاولات لتحريره، قامت تشيو في النهاية بفك جهاز iPhone 14 وأسقطته في حقيبتها عندما كانت مسرعة للخروج من المتجر.



في البداية، مر هذا الأمر دون أن يلاحظه أحد تمامًا من قبل موظفي المتجر، وفقًا لصحيفة South China Morning Post، على الرغم من إنذار المتجر الصاخب.



لكن الأمر لم يستغرق وقتا طويلا من قبل الشرطة للقبض عليها، حيث تدعي سينا نيوز أنه تم القبض على تشيو بعد 30 دقيقة فقط من مغادرة المتجر.



وعلى الرغم من أن تشيو كانت تنوي شراء هاتف iPhone بعد أن فقدت هاتفها الخاص، إلا أنها أخبرت الضباط أن الأسعار دفعتها لتغيير رأيها.



وتم توقيف تشيو وتخضع لمزيد من التحقيق. قامت امرأة بقضم كابل مضاد للسرقة في أحد المتاجر وهربت بجهاز iPhone 14 Plus جديد، بعملية سرقة غريبة جدا.وأظهرت لقطات لا تصدق المرأة - المعروفة باسم "تشيو" - وهي تتصفح الأجهزة في متجر في فوغيان، جنوب شرق الصين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وبعد التحقق من ما يبدو أنه جهاز MacBook، توجهت لإلقاء نظرة على أحدث طراز آيفون بقيمة 7000 يوان (949 جنيهًا إسترلينيًا).وشوهدت تشيو بعد ذلك وهي تفحص الجهاز لبضع ثوان، قبل أن ترفعه بشكل غير متوقع إلى فمها وتقضم السلك.وبينما استغرق الأمر بضع محاولات لتحريره، قامت تشيو في النهاية بفك جهاز iPhone 14 وأسقطته في حقيبتها عندما كانت مسرعة للخروج من المتجر.في البداية، مر هذا الأمر دون أن يلاحظه أحد تمامًا من قبل موظفي المتجر، وفقًا لصحيفة South China Morning Post، على الرغم من إنذار المتجر الصاخب.لكن الأمر لم يستغرق وقتا طويلا من قبل الشرطة للقبض عليها، حيث تدعي سينا نيوز أنه تم القبض على تشيو بعد 30 دقيقة فقط من مغادرة المتجر.وعلى الرغم من أن تشيو كانت تنوي شراء هاتف iPhone بعد أن فقدت هاتفها الخاص، إلا أنها أخبرت الضباط أن الأسعار دفعتها لتغيير رأيها.وتم توقيف تشيو وتخضع لمزيد من التحقيق.

