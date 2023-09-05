الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لم يتمكن من الوقوف بشكل مستقيم وبدا حائراً... "الأسد الأكثر وحدة في العالم" يخطو خطواته الأولى في البرية! (فيديو)
منوعات
2023-09-05 | 13:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لم يتمكن من الوقوف بشكل مستقيم وبدا حائراً... "الأسد الأكثر وحدة في العالم" يخطو خطواته الأولى في البرية! (فيديو)
لم يتمكن من الوقوف بشكل مستقيم وبدا حائراً... "الأسد الأكثر وحدة في العالم" يخطو خطواته الأولى في البرية! (فيديو)
تُرك "الأسد الأكثر وحدة في العالم" وحيدًا في حديقة حيوانات مهجورة بعد وفاة مالكه، وقد أُعيد الآن إلى البرية.
روبن، الأسد البالغ من العمر 15 عامًا، الذي كان محاصرًا في زنزانة خرسانية لمدة خمس سنوات من قبل مالكه الذي أدى موته إلى عزل الحيوان، عاد أخيرًا إلى موطنه الطبيعي.
وتم نقل الحيوانات الأخرى في وقت وفاة المالك الذي لم يذكر اسمه، على الرغم من أن منظمة Animal Defenders International ذكرت أن الأمر استغرق وقتًا أطول قليلاً لإعادة روبن إلى المنزل، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وحققت الرحلة التي امتدت لمسافة 5200 ميل نجاحًا منذ ذلك الحين، وحصل روبن على فرصة ثانية للحياة في البرية، حيث تم نقله من قفصه الخرساني في أرمينيا إلى حقول فري ستيت بجنوب إفريقيا.
وسيبقى روبن في محمية ADI للحياة البرية، التي ترك رئيسها "يبكي" بعد أن شق الحيوان طريقه أخيرًا إلى المراعي الخضراء.
وقال الرئيس جان كريمر إن رؤية روبن وهو يخطو خطواته الأولى في البرية كانت لحظة جعلت الحاضرين "يبكيون".
وقالت: "الأسود هي أكثر القطط الكبيرة اجتماعية، وتعيش في البرية في عائلات فخورة. لذلك لا بد أن الأمر كان مدمرًا لروبن لعدم وجود أي اتصال أو تواصل مع الأسود الأخرى".
"رؤيته يمشي على العشب لأول مرة، وسماع أصوات من نوعه، والشمس الأفريقية على ظهره، جعلتنا نبكي جميعًا".
آخر الأخبار
منوعات
يتمكن
الوقوف
مستقيم
حائراً...
"الأسد
الأكثر
العالم"
خطواته
الأولى
البرية!
(فيديو)
التالي
أب يُنهي حياته بعد ذبحه بناته الثلاث في حادثة مأساوية... فهل استطعن النجاة؟
بطريقة مأساوية... وفاة نجل زين الأتات (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-02
"بطولة العالم للمصارعة في المرق"... حدث غريب هدفه جمع الأموال للأعمال الخيرية! (فيديو)
منوعات
2023-09-02
"بطولة العالم للمصارعة في المرق"... حدث غريب هدفه جمع الأموال للأعمال الخيرية! (فيديو)
0
رياضة
2023-08-24
قبل انطلاق بطولة كأس العالم... لاعبو المنتخب اللبناني في رسالة مؤثرة إلى اللبنانيين: "دعمكن بيعنيلنا كثير"! (فيديو)
رياضة
2023-08-24
قبل انطلاق بطولة كأس العالم... لاعبو المنتخب اللبناني في رسالة مؤثرة إلى اللبنانيين: "دعمكن بيعنيلنا كثير"! (فيديو)
0
منوعات
2023-08-09
عروس تثير الجدل في العالم العربي... رقصت في حفل زفافها على "العمود" (فيديو)
منوعات
2023-08-09
عروس تثير الجدل في العالم العربي... رقصت في حفل زفافها على "العمود" (فيديو)
0
منوعات
2023-07-28
أراد أن يصبح حيوانًا... "توكو" يخرج بزي الكلب الشهير للمرة الأولى إلى الشارع! (فيديو)
منوعات
2023-07-28
أراد أن يصبح حيوانًا... "توكو" يخرج بزي الكلب الشهير للمرة الأولى إلى الشارع! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:33
طعام مسموم ومخدر في محلول ملحي... تفاصيل صادمة: هكذا قتل أمه وشقيقه!
منوعات
15:33
طعام مسموم ومخدر في محلول ملحي... تفاصيل صادمة: هكذا قتل أمه وشقيقه!
0
منوعات
13:03
عملية سرقة لجهاز آيفون مبتكرة وفريدة من نوعها... قضمت السلك بأسنانها وأتمت مهمتها في مشهد أكثر من صادم! (فيديو)
منوعات
13:03
عملية سرقة لجهاز آيفون مبتكرة وفريدة من نوعها... قضمت السلك بأسنانها وأتمت مهمتها في مشهد أكثر من صادم! (فيديو)
0
منوعات
11:46
طائرة تضطر للعودة الى نقطة اقلاعها والسبب: نوبة من الإسهال أصابت أحد الركاب؟!
منوعات
11:46
طائرة تضطر للعودة الى نقطة اقلاعها والسبب: نوبة من الإسهال أصابت أحد الركاب؟!
0
منوعات
11:27
انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!
منوعات
11:27
انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-21
مجموعة بريكس تقول وداعًا لمن؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-21
مجموعة بريكس تقول وداعًا لمن؟
0
فنّ
2023-06-08
بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!
فنّ
2023-06-08
بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!
0
حال الطقس
2023-06-04
طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان..
حال الطقس
2023-06-04
طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان..
0
منوعات
2023-08-09
عروس تطلب استرداد أموالها من مصور زفافها... اكتشفت أن مساعدة المصور أقامت علاقة مع زوجها خلال الزفاف!
منوعات
2023-08-09
عروس تطلب استرداد أموالها من مصور زفافها... اكتشفت أن مساعدة المصور أقامت علاقة مع زوجها خلال الزفاف!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اليونان من الحريق الى الغريق
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اليونان من الحريق الى الغريق
0
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
تقارير نشرة الاخبار
13:59
السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
خردة المرفأ مطروحة للبيع والباب مفتوح أمام شركات محلية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
خردة المرفأ مطروحة للبيع والباب مفتوح أمام شركات محلية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العام الدراسي في المدارس الخاصة ينطلق بحذر
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العام الدراسي في المدارس الخاصة ينطلق بحذر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:11
رنين مطر تودّع خطيبها السابق علي زين الأتات بحزن
فنّ
05:11
رنين مطر تودّع خطيبها السابق علي زين الأتات بحزن
2
فنّ
05:42
فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)
فنّ
05:42
فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)
3
خبر عاجل
02:06
انخفاض طفيف بأسعار البنزين والمازوت.. وارتفاع بسعر الغاز
خبر عاجل
02:06
انخفاض طفيف بأسعار البنزين والمازوت.. وارتفاع بسعر الغاز
4
خبر عاجل
02:54
5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...
خبر عاجل
02:54
5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...
5
فنّ
05:47
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها.. إليكم عمرها الحقيقي! (صور)
فنّ
05:47
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها.. إليكم عمرها الحقيقي! (صور)
6
منوعات
08:18
عانت من آلام مبرحة بعد ولادتها بعملية قيصرية وبعد سنة ونصف ظهرت الحقيقة... ما عُثر عليه في بطنها ضخم جدا! (صورة)
منوعات
08:18
عانت من آلام مبرحة بعد ولادتها بعملية قيصرية وبعد سنة ونصف ظهرت الحقيقة... ما عُثر عليه في بطنها ضخم جدا! (صورة)
7
فنّ
02:16
جاد حديد يروي ما حصل مع ابنته في المسبح... كادت أن تفقد حياتها! (فيديو)
فنّ
02:16
جاد حديد يروي ما حصل مع ابنته في المسبح... كادت أن تفقد حياتها! (فيديو)
8
منوعات
08:48
اغتصبها جامع قمامة ثم قتلها إبن الـ11 سنة... إبنة الـ10 أعوام ضحية جريمة مرعبة داخل منشأة لرعاية الأطفال بالمانيا!
منوعات
08:48
اغتصبها جامع قمامة ثم قتلها إبن الـ11 سنة... إبنة الـ10 أعوام ضحية جريمة مرعبة داخل منشأة لرعاية الأطفال بالمانيا!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More