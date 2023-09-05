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لم يتمكن من الوقوف بشكل مستقيم وبدا حائراً... "الأسد الأكثر وحدة في العالم" يخطو خطواته الأولى في البرية! (فيديو)

لم يتمكن من الوقوف بشكل مستقيم وبدا حائراً... "الأسد الأكثر وحدة في العالم" يخطو خطواته الأولى في البرية! (فيديو)







روبن، الأسد البالغ من العمر 15 عامًا، الذي كان محاصرًا في زنزانة خرسانية لمدة خمس سنوات من قبل مالكه الذي أدى موته إلى عزل الحيوان، عاد أخيرًا إلى موطنه الطبيعي.



وتم نقل الحيوانات الأخرى في وقت وفاة المالك الذي لم يذكر اسمه، على الرغم من أن منظمة Animal Defenders International ذكرت أن الأمر استغرق وقتًا أطول قليلاً لإعادة روبن إلى المنزل، وفق ما نقل موقع



وحققت الرحلة التي امتدت لمسافة 5200 ميل نجاحًا منذ ذلك الحين، وحصل روبن على فرصة ثانية للحياة في البرية، حيث تم نقله من قفصه الخرساني في أرمينيا إلى حقول فري ستيت بجنوب إفريقيا.



وسيبقى روبن في محمية ADI للحياة البرية، التي ترك رئيسها "يبكي" بعد أن شق الحيوان طريقه أخيرًا إلى المراعي الخضراء.



وقال الرئيس جان كريمر إن رؤية روبن وهو يخطو خطواته الأولى في البرية كانت لحظة جعلت الحاضرين "يبكيون".



وقالت: "الأسود هي أكثر القطط الكبيرة اجتماعية، وتعيش في البرية في عائلات فخورة. لذلك لا بد أن الأمر كان مدمرًا لروبن لعدم وجود أي اتصال أو تواصل مع الأسود الأخرى".



"رؤيته يمشي على العشب لأول مرة، وسماع أصوات من نوعه، والشمس الأفريقية على ظهره، جعلتنا نبكي جميعًا".

تُرك "الأسد الأكثر وحدة في العالم" وحيدًا في حديقة حيوانات مهجورة بعد وفاة مالكه، وقد أُعيد الآن إلى البرية.روبن، الأسد البالغ من العمر 15 عامًا، الذي كان محاصرًا في زنزانة خرسانية لمدة خمس سنوات من قبل مالكه الذي أدى موته إلى عزل الحيوان، عاد أخيرًا إلى موطنه الطبيعي.وتم نقل الحيوانات الأخرى في وقت وفاة المالك الذي لم يذكر اسمه، على الرغم من أن منظمة Animal Defenders International ذكرت أن الأمر استغرق وقتًا أطول قليلاً لإعادة روبن إلى المنزل، وفق ما نقل موقع دايلي ستار وحققت الرحلة التي امتدت لمسافة 5200 ميل نجاحًا منذ ذلك الحين، وحصل روبن على فرصة ثانية للحياة في البرية، حيث تم نقله من قفصه الخرساني في أرمينيا إلى حقول فري ستيت بجنوب إفريقيا.وسيبقى روبن في محمية ADI للحياة البرية، التي ترك رئيسها "يبكي" بعد أن شق الحيوان طريقه أخيرًا إلى المراعي الخضراء.وقال الرئيس جان كريمر إن رؤية روبن وهو يخطو خطواته الأولى في البرية كانت لحظة جعلت الحاضرين "يبكيون".وقالت: "الأسود هي أكثر القطط الكبيرة اجتماعية، وتعيش في البرية في عائلات فخورة. لذلك لا بد أن الأمر كان مدمرًا لروبن لعدم وجود أي اتصال أو تواصل مع الأسود الأخرى"."رؤيته يمشي على العشب لأول مرة، وسماع أصوات من نوعه، والشمس الأفريقية على ظهره، جعلتنا نبكي جميعًا".