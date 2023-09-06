الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
جبل لبنان
34
o
متن
34
o
كسروان
34
o
الشمال
34
o
الجنوب
34
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
جبل لبنان
34
o
متن
34
o
كسروان
34
o
الشمال
34
o
الجنوب
34
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احتضنا بعضهما وفارقا الحياة معا... توأمان في الرابعة من عمرهما يخسران حياتهما في صندوق ألعاب: إليكم القصة المؤلمة!
منوعات
2023-09-06 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
احتضنا بعضهما وفارقا الحياة معا... توأمان في الرابعة من عمرهما يخسران حياتهما في صندوق ألعاب: إليكم القصة المؤلمة!
احتضنا بعضهما وفارقا الحياة معا... توأمان في الرابعة من عمرهما يخسران حياتهما في صندوق ألعاب: إليكم القصة المؤلمة!
اختنق توأمان يبلغان من العمر أربع سنوات بعد أن ناما في صندوق ألعابهما المصنوع من خشب الأرز في منتصف الليل.
وتم نقل الفتاة أورورا، والصبي كيلان، إلى السرير من قبل والدهما دون ستار في 25 آب الفائت، لكنهما قررا احتضان الصندوق المستخدم لتخزين ألعابهما، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ولكن نفد الأكسجين منهما واختنقا، وعثر عليهما شقيقهما الأكبر بعد أن كانا قد توفيا في النهاية، وأذرعهما ملفوفة حول بعضهما البعض، وافترض أنهما ما زالا نائمين في منزلهما في جاكسونفيل، فلوريدا.
وشاركت والدتهما سادي مايرز حزنها على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت: "لن يعرف الكثيرون ألم فقدان طفلين في نفس الوقت، وفقدانهما بطريقة لا معنى لها".
وأصدرت تحذيرا للآباء من أن صناديق الألعاب تصبح "محكمة الاغلاق" و"عازلة للصوت" عند إغلاقها، وحثت الآخرين على "تدميرها على الفور".
آخر الأخبار
منوعات
بعضهما
وفارقا
الحياة
معا...
توأمان
الرابعة
عمرهما
يخسران
حياتهما
صندوق
ألعاب:
إليكم
القصة
المؤلمة!
التالي
تبرئة رجل أميركي من جريمة اغتصاب قبل نصف قرن...سُجن بسببها 7 سنوات
أراد أن يطلب يد حبيبته بطريقة مميزة... وما فعله في المطار تخطى حاجز الرومانسية! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-28
قصة حب دموية... طعنها وخطفها ثم أخذها إلى المستشفى: إليكم القصة الكاملة!
منوعات
2023-08-28
قصة حب دموية... طعنها وخطفها ثم أخذها إلى المستشفى: إليكم القصة الكاملة!
0
منوعات
2023-08-08
فقدت حياتها من أجل 4 دولارات... تشاجرت مع سائق التاكسي بسبب الأجرة وحلّت الكارثة: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
2023-08-08
فقدت حياتها من أجل 4 دولارات... تشاجرت مع سائق التاكسي بسبب الأجرة وحلّت الكارثة: إليكم القصة الصادمة!
0
منوعات
2023-08-04
تيكتوكر قتلت حبيب والدتها... علاقة حب وتهديد وشريط جنسي: إليكم القصة الكاملة!
منوعات
2023-08-04
تيكتوكر قتلت حبيب والدتها... علاقة حب وتهديد وشريط جنسي: إليكم القصة الكاملة!
0
منوعات
2023-07-26
بدأت القصة بسلفة وانتهت بعملية اغتصاب موثقة ومنشورة عبر مواقع التواصل... إليكم ما حصل!
منوعات
2023-07-26
بدأت القصة بسلفة وانتهت بعملية اغتصاب موثقة ومنشورة عبر مواقع التواصل... إليكم ما حصل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:00
خطف ابنة الـ10 سنوات وعنفها بأبشع الطرق بهدف الزواج منها لاحقا... قصة مرعبة انتهت بالانتحار!
منوعات
06:00
خطف ابنة الـ10 سنوات وعنفها بأبشع الطرق بهدف الزواج منها لاحقا... قصة مرعبة انتهت بالانتحار!
0
منوعات
05:44
تبرئة رجل أميركي من جريمة اغتصاب قبل نصف قرن...سُجن بسببها 7 سنوات
منوعات
05:44
تبرئة رجل أميركي من جريمة اغتصاب قبل نصف قرن...سُجن بسببها 7 سنوات
0
منوعات
04:14
أراد أن يطلب يد حبيبته بطريقة مميزة... وما فعله في المطار تخطى حاجز الرومانسية! (فيديو)
منوعات
04:14
أراد أن يطلب يد حبيبته بطريقة مميزة... وما فعله في المطار تخطى حاجز الرومانسية! (فيديو)
0
منوعات
15:33
طعام مسموم ومخدر في محلول ملحي... تفاصيل صادمة: هكذا قتل أمه وشقيقه!
منوعات
15:33
طعام مسموم ومخدر في محلول ملحي... تفاصيل صادمة: هكذا قتل أمه وشقيقه!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-04
ظنّت أنها مصابة بحساسية اللاكتوز...ولكن ما اكتشفته كان خطيراً!
منوعات
2023-09-04
ظنّت أنها مصابة بحساسية اللاكتوز...ولكن ما اكتشفته كان خطيراً!
0
فنّ
2023-09-05
فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)
فنّ
2023-09-05
فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)
0
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
0
فنّ
04:42
وديع الشيخ يندب علي زين الأتات بصوته في الوداع الأخير (فيديو)
فنّ
04:42
وديع الشيخ يندب علي زين الأتات بصوته في الوداع الأخير (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اليونان من الحريق الى الغريق
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اليونان من الحريق الى الغريق
0
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
تقارير نشرة الاخبار
13:59
السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
خردة المرفأ مطروحة للبيع والباب مفتوح أمام شركات محلية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
خردة المرفأ مطروحة للبيع والباب مفتوح أمام شركات محلية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العام الدراسي في المدارس الخاصة ينطلق بحذر
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العام الدراسي في المدارس الخاصة ينطلق بحذر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
2
منوعات
08:15
اكتشاف مروّع على الشاطئ... العثور على "ساق" تحت الرمال وفتح تحقيق لمعرفة المزيد! (صور)
منوعات
08:15
اكتشاف مروّع على الشاطئ... العثور على "ساق" تحت الرمال وفتح تحقيق لمعرفة المزيد! (صور)
3
فنّ
14:38
بعد وقوع انفجار بالقرب من منزله... هل أصيب الفنان أيمن زيدان؟
فنّ
14:38
بعد وقوع انفجار بالقرب من منزله... هل أصيب الفنان أيمن زيدان؟
4
منوعات
08:18
عانت من آلام مبرحة بعد ولادتها بعملية قيصرية وبعد سنة ونصف ظهرت الحقيقة... ما عُثر عليه في بطنها ضخم جدا! (صورة)
منوعات
08:18
عانت من آلام مبرحة بعد ولادتها بعملية قيصرية وبعد سنة ونصف ظهرت الحقيقة... ما عُثر عليه في بطنها ضخم جدا! (صورة)
5
منوعات
08:48
اغتصبها جامع قمامة ثم قتلها إبن الـ11 سنة... إبنة الـ10 أعوام ضحية جريمة مرعبة داخل منشأة لرعاية الأطفال بالمانيا!
منوعات
08:48
اغتصبها جامع قمامة ثم قتلها إبن الـ11 سنة... إبنة الـ10 أعوام ضحية جريمة مرعبة داخل منشأة لرعاية الأطفال بالمانيا!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إنقلاب في وزارة العمل…
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إنقلاب في وزارة العمل…
7
منوعات
11:27
انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!
منوعات
11:27
انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!
8
منوعات
06:50
في إحدى الدول العربية...ذبح شقيقه أثناء نومه بسكين المطبخ وهذه هي الأسباب!
منوعات
06:50
في إحدى الدول العربية...ذبح شقيقه أثناء نومه بسكين المطبخ وهذه هي الأسباب!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More