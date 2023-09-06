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احتضنا بعضهما وفارقا الحياة معا... توأمان في الرابعة من عمرهما يخسران حياتهما في صندوق ألعاب: إليكم القصة المؤلمة!

احتضنا بعضهما وفارقا الحياة معا... توأمان في الرابعة من عمرهما يخسران حياتهما في صندوق ألعاب: إليكم القصة المؤلمة!







وتم نقل الفتاة أورورا، والصبي كيلان، إلى السرير من قبل والدهما دون ستار في 25 آب الفائت، لكنهما قررا احتضان الصندوق المستخدم لتخزين ألعابهما، وفق ما نقل موقع



ولكن نفد الأكسجين منهما واختنقا، وعثر عليهما شقيقهما الأكبر بعد أن كانا قد توفيا في النهاية، وأذرعهما ملفوفة حول بعضهما البعض، وافترض أنهما ما زالا نائمين في منزلهما في جاكسونفيل، فلوريدا.



وشاركت والدتهما سادي مايرز حزنها على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت: "لن يعرف الكثيرون ألم فقدان طفلين في نفس الوقت، وفقدانهما بطريقة لا معنى لها".



وأصدرت تحذيرا للآباء من أن صناديق الألعاب تصبح "محكمة الاغلاق" و"عازلة للصوت" عند إغلاقها، وحثت الآخرين على "تدميرها على الفور".

اختنق توأمان يبلغان من العمر أربع سنوات بعد أن ناما في صندوق ألعابهما المصنوع من خشب الأرز في منتصف الليل.وتم نقل الفتاة أورورا، والصبي كيلان، إلى السرير من قبل والدهما دون ستار في 25 آب الفائت، لكنهما قررا احتضان الصندوق المستخدم لتخزين ألعابهما، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ولكن نفد الأكسجين منهما واختنقا، وعثر عليهما شقيقهما الأكبر بعد أن كانا قد توفيا في النهاية، وأذرعهما ملفوفة حول بعضهما البعض، وافترض أنهما ما زالا نائمين في منزلهما في جاكسونفيل، فلوريدا.وشاركت والدتهما سادي مايرز حزنها على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت: "لن يعرف الكثيرون ألم فقدان طفلين في نفس الوقت، وفقدانهما بطريقة لا معنى لها".وأصدرت تحذيرا للآباء من أن صناديق الألعاب تصبح "محكمة الاغلاق" و"عازلة للصوت" عند إغلاقها، وحثت الآخرين على "تدميرها على الفور".