الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
جبل لبنان
32
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
34
o
الجنوب
32
o
البقاع
35
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
جبل لبنان
32
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
34
o
الجنوب
32
o
البقاع
35
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خطف ابنة الـ10 سنوات وعنفها بأبشع الطرق بهدف الزواج منها لاحقا... قصة مرعبة انتهت بالانتحار!
منوعات
2023-09-06 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
خطف ابنة الـ10 سنوات وعنفها بأبشع الطرق بهدف الزواج منها لاحقا... قصة مرعبة انتهت بالانتحار!
خطف ابنة الـ10 سنوات وعنفها بأبشع الطرق بهدف الزواج منها لاحقا... قصة مرعبة انتهت بالانتحار!
تم حبس فتاة في قبو سري مخفي لمدة ثماني سنوات بعد اختطافها من الشارع.
وفي التفاصيل، تم اختطاف ناتاشا كامبوش من النمسا عندما كانت في العاشرة من عمرها على يد الخاطف فولفغانغ بريكلوبيل في آذار 1998.
وتمكنت أخيرًا من الفرار من الانتهاكات المروعة في 26 آب 2006، مما دفع خاطفها إلى الانتحار بالقفز أمام القطار، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وقد انفتحت المؤلفة الآن ومضيفة البرامج الحوارية السابقة منذ ذلك الحين حول الأسرار المقززة التي قضتها في الأسر.
وتحدثت سابقًا أيضًا عن تصويرها بواسطة بريكلوبيل، الذي احتفظ بمجموعة أفلام منزلية مزعجة.
وكتبت ناتاشا كتابًا عن محنتها في كتابها 3096 يومًا، والذي تم تحويله لاحقًا إلى فيلم صدر في عام 2013.
وتم نشر تفاصيل اللقطات المنزلية مسبقًا في كتاب المحقق السابق بيتر ريتشارد حول قضية "بروتوكول اختطاف ناتاشا كامبوش: الحقيقة المخزية الكاملة".
وتم تنزيل مقاطع الفيديو على ثلاثة أقراص DVD صغيرة.
ويُظهر أحدها الشخص المنعزل المختل وهو يهينها وهي تجهز الطاولة لتناول الإفطار بعد أيام قليلة من اختطافها.
"ضعي الأطباق جانبًا بالترتيب الصحيح،" صرخ وهي تتوسل للسماح لها بالحصول على منديل.
وبعد ست سنوات، أجبر الخاطف ناتاشا البالغة من العمر 17 عامًا على تقديم عرض بعنوان "اصطياد بيض عيد الفصح" في منزله وهي عارية.
كما تظهرها مقاطع فيديو أخرى عارية معظم الوقت.
وكشف المحققون أن بريكلوبيل اختطف ناتاشا في محاولة لتهيئتها وجعلها تقع في حبه ليتزوج منها لاحقا.
وقد اختطفها بينما كانت في طريقها إلى المدرسة في فيينا بالنمسا، ثم نقلها إلى مخبئه القريب.
وبعد ساعات من هروبها في عام 2006، عُثر عليه مقطوع الرأس فيما بدا أنه انتحار، وافترض المحققون أيضًا أنه قُتل.
آخر الأخبار
منوعات
الـ10
سنوات
وعنفها
بأبشع
الطرق
الزواج
لاحقا...
مرعبة
انتهت
بالانتحار!
التالي
اقتحم مزرعة في الليل... القبض على رجل مارس الجنس مع بقرة!
تبرئة رجل أميركي من جريمة اغتصاب قبل نصف قرن...سُجن بسببها 7 سنوات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-15
العثور على ابنة الـ 10 سنوات مقتولة في منزل والدها...والأم التي حُرمت منها بسبب الطلاق مفجوعة!
منوعات
2023-08-15
العثور على ابنة الـ 10 سنوات مقتولة في منزل والدها...والأم التي حُرمت منها بسبب الطلاق مفجوعة!
0
منوعات
2023-08-29
قتلت ابنها البالغ 5 سنوات بالاشتراك مع زوجها وابنهما...عذبوه وضربوه بأساليب مرعبة ثم رموه في النهر: اليكم التفاصيل المروعة!
منوعات
2023-08-29
قتلت ابنها البالغ 5 سنوات بالاشتراك مع زوجها وابنهما...عذبوه وضربوه بأساليب مرعبة ثم رموه في النهر: اليكم التفاصيل المروعة!
0
منوعات
2023-08-24
لحظات مرعبة... حافلة تخرج عن مسارها وتدهس ابنة الـ18 سنة الحامل وزوجها وهذا مصير العائلة! (فيديو)
منوعات
2023-08-24
لحظات مرعبة... حافلة تخرج عن مسارها وتدهس ابنة الـ18 سنة الحامل وزوجها وهذا مصير العائلة! (فيديو)
0
منوعات
2023-08-24
غموض كبير رافق وفاة سارة ابنة الـ10 سنوات في منزل والدها... ودليل جديد يظهر: رسالة بخط اليد كشفت اسم القاتل؟!
منوعات
2023-08-24
غموض كبير رافق وفاة سارة ابنة الـ10 سنوات في منزل والدها... ودليل جديد يظهر: رسالة بخط اليد كشفت اسم القاتل؟!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:04
بينهم طفل في العاشرة من عمره... 3 أشخاص يقعون ضحايا هجوم عنيف من قبل كلب "بيتبول" وهذه التفاصيل!
منوعات
09:04
بينهم طفل في العاشرة من عمره... 3 أشخاص يقعون ضحايا هجوم عنيف من قبل كلب "بيتبول" وهذه التفاصيل!
0
منوعات
08:46
توقيف ضابط شرطة... قبلات وحركات مشينة خلال دوام العمل مع شابة في مكانٍ عام! (فيديو)
منوعات
08:46
توقيف ضابط شرطة... قبلات وحركات مشينة خلال دوام العمل مع شابة في مكانٍ عام! (فيديو)
0
منوعات
08:00
والدة أُجبرت على ازالة عين طفلتها...اليكم السبب!
منوعات
08:00
والدة أُجبرت على ازالة عين طفلتها...اليكم السبب!
0
منوعات
07:48
هل تريدون تخطي الحبيب السابق؟ تجنبوا هذه العادات السيئة بعد الانفصال!
منوعات
07:48
هل تريدون تخطي الحبيب السابق؟ تجنبوا هذه العادات السيئة بعد الانفصال!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
11:46
طائرة تضطر للعودة الى نقطة اقلاعها والسبب: نوبة من الإسهال أصابت أحد الركاب؟!
منوعات
11:46
طائرة تضطر للعودة الى نقطة اقلاعها والسبب: نوبة من الإسهال أصابت أحد الركاب؟!
0
أخبار دولية
2023-08-07
العثور على خمس جثث في شاحنة في المكسيك
أخبار دولية
2023-08-07
العثور على خمس جثث في شاحنة في المكسيك
0
فنّ
2023-09-03
نانسي عجرم تحتفل...15 سنة من الحب! (صورة)
فنّ
2023-09-03
نانسي عجرم تحتفل...15 سنة من الحب! (صورة)
0
أخبار لبنان
05:00
حمية يعلن البدء بورشة صيانة العديد من الطرقات في قضاء جبيل
أخبار لبنان
05:00
حمية يعلن البدء بورشة صيانة العديد من الطرقات في قضاء جبيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:09
جلسة للجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت موضوع الضرائب والغرامات والرسوم الجمركية
أخبار لبنان
08:09
جلسة للجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت موضوع الضرائب والغرامات والرسوم الجمركية
0
أخبار لبنان
04:02
سامي الجميّل التقى نائبا في البرلمان الأوروبي: من مسؤولية المجتمع الدولي مساعدة لبنان على مواجهة التدخل الايراني
أخبار لبنان
04:02
سامي الجميّل التقى نائبا في البرلمان الأوروبي: من مسؤولية المجتمع الدولي مساعدة لبنان على مواجهة التدخل الايراني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اليونان من الحريق الى الغريق
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اليونان من الحريق الى الغريق
0
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
تقارير نشرة الاخبار
13:59
السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
2
فنّ
14:38
بعد وقوع انفجار بالقرب من منزله... هل أصيب الفنان أيمن زيدان؟
فنّ
14:38
بعد وقوع انفجار بالقرب من منزله... هل أصيب الفنان أيمن زيدان؟
3
فنّ
04:42
وديع الشيخ يندب علي زين الأتات بصوته في الوداع الأخير (فيديو)
فنّ
04:42
وديع الشيخ يندب علي زين الأتات بصوته في الوداع الأخير (فيديو)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إنقلاب في وزارة العمل…
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إنقلاب في وزارة العمل…
5
منوعات
11:27
انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!
منوعات
11:27
انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!
6
أمن وقضاء
07:47
العثور على جثة شاب في فاريا - كسروان
أمن وقضاء
07:47
العثور على جثة شاب في فاريا - كسروان
7
منوعات
10:48
في هذا البلد: طالبة جامعية تعرضت للضرب المبرح والاغتصاب...وهذه تفاصيل الحادثة!
منوعات
10:48
في هذا البلد: طالبة جامعية تعرضت للضرب المبرح والاغتصاب...وهذه تفاصيل الحادثة!
8
حال الطقس
01:07
متى تنحسر الكتل الحارة؟
حال الطقس
01:07
متى تنحسر الكتل الحارة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More