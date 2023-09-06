اقتحم مزرعة في الليل... القبض على رجل مارس الجنس مع بقرة!

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطة المحلية ضبطت رجلاً تسلل إلى مزرعة في منتصف الليل ومارس الجنس مع بقرة، قبل أن تنطلق صفارات الإنذار.

وأثبتت عينة الحمض النووي أن ليام براون، 25 عامًا، مارس الجنس مع بقرة في بيرتون، بالقرب من دورست، في 12 حزيران عام 2022، وفق موقع " ميرور ".

وبعد مرور أكثر من عام على الواقعة، بكى ليام في محكمة بول الجزئية، في 25 آب، بعدما أقرّ بأنه مذنب في ممارسة الجنس مع حيوان حي والتسبب في معاناة غير ضرورية له.

وكان براون على صلة بالمزارعين منذ الطفولة، وذلك لأن بعض أقاربه كانوا يعملون هناك.

ويُذكر أنه تم إطلاق سراح براون بكفالة في انتظار صدور الحكم في 22 أيلول.